Geen excuses meer: zo blijf je hardlopen in het najaar

In de zomer en in de lente is het lekker weer en kijk je er misschien zelfs een beetje naar uit om te rennen. Maar hardlopen in het najaar? De regen, wind en kou maken het nu niet echt verleidelijk. Met deze tips maak je het zo dragelijk mogelijk voor jezelf.

Onze collega’s van HLN zetten daarom wat handige tips op een rijtje om tóch te hardlopen in het najaar. Ten eerste is natuurlijk goede kleding heel belangrijk. Regent het buiten? Koop een goede waterdichte jas. Want niet alleen ben je daardoor niet doorweekt als je terugkomt, volgens langeafstandsloper Louise Damen houdt een goed jack je ook warm als het buiten verraderlijk koud waait. Ook leggings, armwarmers en misschien zelfs een muts mogen volgens haar niet ontbreken: ‘Het is belangrijk dat je je spieren warm houdt.’

Hardlopen najaar

Sowieso is het belangrijk om rekening houden met de weersomstandigheden. Controleer voordat je van huis gaat eerst wat de voorspellingen zijn. Personal trainer Luke Worthington verklaart: ‘Op een winderige dag loop ik het liefst eerst tegen de wind in. Als ik terugkeer naar huis kan ik profiteren van de wind in de rug.’ Daarnaast is opwarmen hoe kouder het wordt van essentieel belang. Apotheker Abbas Kanani legt uit: ‘Bij koud weer gaan je spieren zich aanspannen. Door op voorhand goed op te warmen, vermijd je spierpijn achteraf.’

Ademhaling

De frisse temperaturen kunnen er daarnaast voor zorgen dat je moeilijker adem kunt halen. Dit komt doordat de winterlucht je luchtwegen vernauwt. Blijf dus goed op je ademhaling letten. Andy McGhee, oprichter van fitness Pinnacle Performance, heeft daarvoor een handige tip. ‘Ik noem het de ‘drie in en drie uit’-oefening. Bij elke drie stappen die je zet, adem je in. Bij de volgende drie stappen adem je weer uit. Zo simpel is het.’ Een andere trucje is om door je neus in te ademen en door je mond weer uit te ademen. Waarom helpt dit? Nou, zo verwarm je de koude lucht een beetje voordat deze in je longen wordt opgenomen. Ook is veel drinken van belang, want bij rennen verlies je nu eenmaal vocht. ‘Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt.’

Samen is leuker dan alleen

Wanneer je na je werk in het donker thuis komt, is het heel moeilijk om nog de motivatie te vinden om naar buiten te gaan. Schakel daarom een buddy in die met je gaat hardlopen. Samen is natuurlijk altijd leuker dan alleen én je voelt je misschien schuldiger als je niet gaat. Je hardloopmaatje wacht immers op je. Ken je niemand die mee wil lopen? Dan kun je ook kijken of je je kunt aansluiten bij een loopgroep.

Bron: HLN | Beeld: iStock