Dankzij deze tip gaat hardlopen voortaan een stuk soepeler

Hardlopen is vaak een kwestie van you hate it or you love it, maar tegelijkertijd zijn er ook hordes mensen die daar ergens tussenin hangen. Als je het zwaar vindt, wordt het de keer daarop nog moeilijker jezelf te motiveren. Je moet door die barrière heen, en deze tip gaat je daarbij helpen.

Hardlopen is een ultieme mood booster. Tenzij je natuurlijk iedere ronde al voor het einde van de straat met je tong op je tenen niet meer weet hoe je de ene voet voor de ander moet zetten. Maar als je de smaak een beetje te pakken hebt, zul je zien dat je conditie en kracht enorm vooruit gaan. Het ding met hardlopen is alleen dat je moet doorzetten. Of je nou voor het eerst gaat hardlopen of weer probeert een oude routine op te pakken: deze tip kan je helpen om je door die taaie eerste loopjes te trekken.

Stappen per minuut

Het geheim zit ‘m namelijk in het afstemmen van de muziek op je stappen. Stel in Spotify een lijstje samen met muziek op het aantal beats per minuut (BPM). Onbewust ga je vanzelf op dat tempo rennen. Het helpt als je met een fitbit of een andere app kunt achterhalen wat nu je aantal stappen per minuut zijn. Speur dan Spotify af naar lijstjes op basis van BPM zodat je een tempo vindt dat past bij jouw cadans. Het enige wat je dan hoeft te doen, is rennen op de muziek.

Doelen stellen

Deze hack is ook ideaal als je jezelf hardloopdoelen wil stellen. Een paar sprints erin? Gooi er dan een paar nummers met een hogere BPM tussendoor. Liever lichtjes joggen? Dan stel je het aantal naar beneden. Als je je snelheid wil verbeteren, kun je een lijst samenstellen waarin het aantal BPM steeds iets verder wordt opgevoerd.

Langer volhouden

Je vasthouden aan een beat heeft als bijkomend voordeel ook dat je niet meteen een grenzen over knalt omdat er toevallig net een nummer voorbij komt dat een hoger aantal BPM telt dan waar je je qua tempo bevindt. Uit onderzoek blijkt ook dat lopen op muziek ervoor zorgt dat je het langer volhoudt en na afloop minder moe bent. Doordat je je focust op de muziek, heeft je brein geen tijd meer voor gedachtes als: ik kap ermee, ik kan niet meer en ik wil thuis chocolade-ijs eten.

Let maar op: voor je het weet ben jij die chick die al rappend door de buurt jogt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: Getty