Zo probeert Instagram de hashtag #coronavirus uit te roeien

Van Wuhan tot aan Instagram, het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Zo is de bijbehorende hashtag in een mum van tijd populair geworden op Instagram, omdat veel ‘influencers’ willen meeliften op de actualiteit. Voor al die gestoorde influencers heeft Instagram nu iets bedacht. Wie zoekt op #coronavirus krijgt een pop-up die door linkt naar de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dit doet het sociale medium om de gebruiker de juiste informatie aan te bieden. Wie zoekt op #coronavirus, krijgt meteen een pop-up te zien.

‘Bekijk de meest recente informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie zodat je op je gezondheid kunt letten en verspreiding van het virus kunt voorkomen.‘

Afgelopen week verschenen steeds meer filmpjes en foto’s met de hashtag #coronavirus op het sociale netwerk. Deze posts gaven óf verkeerde informatie óf waren volledig berust op onzin. Zo was er de post van de Duitse fitness influencer @Fitnessoskar. Hij deelde een foto van zichzelf en zijn vriendin, zoenend met mondkapjes op. In het in Duits geschreven bijschrift vertelt hij dat hij ‘vaak de vraag krijgt’ (zoals iedere influencer) of hij niet bang is voor het virus, nu hij op vakantie is in Phuket, Thailand. Het zeer uitgebreide epistel sluit hij af met een oproep aan zijn volgers. Namelijk of zij hun ervaringen met en meningen over het virus in de comments willen delen (#coronavirus #kiss #phuket).

Daarnaast waren er ook nog een aantal ‘corona-grappen’ met als doel zo veel mogelijk likes te behalen.

Dieptepunt was toch wel onderstaande video, waarbij twee jongens in de metro doen alsof ze het corona virus vrijlaten uit een potje.

Toch ligt volgens het statement van Facebook en Instagram de nadruk op het tegengaan van verkeerde informatie. Om die reden bieden ze gratis advertentiemogelijkheden aan gezondheidsorganisaties aan. Ook staan de sociale platformen in ‘nauw contact’ met de organisaties om op de hoogte te blijven van ‘de meest accurate informatie over de situatie.’ Toch zijn er ook al veel #fakenews-berichten over het virus in omloop. BuzzFeed News keek 500 van de meest gedeelde video’s over het virus, waarvan tientallen onbevestigde of verzonnen feiten bevatten.

De pop-up op Instagram:

Ook Pinterest doet mee:

