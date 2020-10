Druk omschrijft nog niet eens jouw dagelijkse rompslomp op dit moment. Het is eerder een grote puinhoop en je weet niet zo goed hoe je orde moet brengen. Heb je een chaotisch leven? Zo ervaar je meer rust.

Kun je niet schuiven in je agenda? Probeer dan de drukte op dit moment even te accepteren, in plaats van je er zorgen om te maken. Probeer dingen te ordenen van belangrijk naar minder relevante zaken en kijk of je toch niet nog íets kan schrappen.

Chaotisch leven

En ja, daarin is het dus wel een kwestie van keuzes maken. Hele drukke week achter de rug? Kijk dan hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen. Elke avond een eetafspraak lijkt misschien maanden van tevoren een onwijs goed idee, maar wanneer puntje bij paaltje komt, heb je eigenlijk geen avond voor jezelf. Voel je dan ook niet schuldig en geef eerlijk aan dat je toch wat meer rust nodig hebt. Je vriendinnen zullen heus wel snappen dat je nu vooral behoefte hebt aan een warm bad en een boek. Stel minder eisen aan jezelf, wil niet altijd overal bij zijn en laat ook wat gaten open in je agenda: kun je altijd nog kijken waar je dan behoefte aan hebt.

Hee piekeraar

Hee piekeraar, probeer te stoppen met malen over dingen die overdag gebeurd zijn. Je kunt er nu niks meer aan veranderen en je maakt het waarschijnlijk erger in je hoofd dan het was. Praat erover met een collega, partner of vriend(in) en ook deze tips kunnen je nog helpen om minder te piekeren. Loop een rondje, laat al je gedachten door je hoofd razen en je merkt na wat minuten dat je vanzelf rustiger wordt.

Leef

André Hazes zong het al, maar ‘leef alsof het je laatste dag is’, is ook hier heel belangrijk. Of in ieder geval, probeer niet teveel stil te staan bij de zorgen van morgen, maar geniet van wat vandaag te bieden heeft. Een spannend moment op de planning? Probeer dan van tevoren al zo goed als je kan die gelegenheid te oefenen. Zo ga je niet alleen met meer zelfvertrouwen bijvoorbeeld dat gesprek aan, maar het geeft je ook een stuk relaxter gevoel. En hee, van relativeren kun je leren. Misschien blijkt dat drama in je hoofd zodra je het uitspreekt een stuk kleiner te zijn dan gedacht.

