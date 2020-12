Heb je een van deze sterrenbeelden? Dan ben je gek op roddelen

Wat je nú toch hebt gehoord: dat kun je echt niet voor je houden. Ja, hallo, anders loop je er maar de hele tijd mee rond. Vooral deze sterrenbeelden zijn ontzettend gek op roddelen.

Sterrenbeelden roddelen

Heb je dus een vriend(in) met dit teken, dan moet je misschien wel twee keer nadenken voordat je een geheim aan hem of haar vertelt. Ja, we kijken naar jullie Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Maar hee, je weet in ieder geval wel bij wie je moet zijn voor de laatste gossip.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Tweelingen bieden je maar wat graag een luisterend oor, maar dat doen ze niet voor niks. Een dubbele agenda klinkt misschien heftig, maar dit sterrenbeeld wil wel maar wat graag álles van je weten. Ja, ook je diepste geheimen weten ze los te peuteren. Toch zullen ze niet meteen al je dirt op straat gooien: dit teken heeft nog wel énige beheersing. Ze zien wat ze weten als een soort gift, die ze een ander wel óf niet cadeau kunnen doen.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Oh Weegschaal, je lijkt zo onschuldig. Maar stiekem, stiekem, gaat dit sterrenbeeld maar wat lekker op al die roddels. Ze zijn dan ook de eerste die op straat het laatste nieuws zullen verspreiden. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet het hele verhaal meekrijgt, want dit gebalanceerde teken zal álle kanten voor je belichten. Zo weet je meteen alle ins en outs én hoef je je niet af te vragen of er nog iets schuilgaat achter deze roddel.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Huh, wat, roddels? Tell me more. Ook de Waterman lijkt misschien in eerste instantie niet zo geïnteresseerd in gossip, maar niets blijkt minder waar. Ze spelen maar wat graag voor luistervink om zo toch nog de laatste stand van zaken mee te krijgen. En dan kan het zomaar zijn dat dat verhaal nét iets spannender wordt verteld dan dat het eigenlijk is gebeurd. Aandikken is niet erg, Waterman, maar problemen veroorzaken wil je niet. Wees dus voorzichtig met wat je zegt!

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash