Heb je het altijd koud? Dit is misschien wel een van de redenen

Nu de herfst in volle gang is, zit je vooral het liefst in een dikke trui onder een warm dekentje op de bank. Ja, je bent een echte huismus, maar eigenlijk heb je het vooral ook altijd koud. Dit is misschien wel de verklaring daarvoor.

Het kan namelijk zo zijn dat je hersenen nu niet echt lekker bezig zijn met signalen door te sturen. Want terwijl jij nog net niet zit te rillen, geven deze grijze massa niet door aan je lichaam dat het tijd is om op te warmen. De hypothalamus is hier verantwoordelijk voor, net zoals het regelen van je hormonen, de hoeveelheid trek die je hebt, je emoties en je seksuele behoeftes.

Altijd koud

Hoeveel zin jij hebt om even lekker naar de Mac te gaan, heeft weer alles te maken met je stofwisseling. En laat dit onderdeel nu net weer belangrijk zijn voor het verbranden van calorieën en zorgen dat je warmtegraad in balans is. Als je dus te weinig sport, kan het ook zijn dat je het vaker koud hebt. Een flinke work-out op zijn tijd zorgt er namelijk voor dat je hart en longen ook getraind worden en wel om efficiënter aan de slag te gaan. Het resultaat? Ze leveren op deze manier weer efficiënter CO2 aan je lichaamsdelen en voilà: je bent lekker warm.

Slaaptekort

Een goede nacht slaap doet weleens wonderen. Niet zo gek dus, als je een slecht slaapritme hebt dat je dat vervolgens merkt gedurende de dag. Hoe komt dat? Nou, zie je lichaam als een batterij. Als je maar een korte tijd aan de lader hebt gelegen, zul je niet genoeg energie hebben. Dat tekort maakt weer dat je het koud hebt.

Te weinig vitamines

Blijf je maar laagjes aantrekken en weet je het niet warm te krijgen? Dan is het misschien verstandig om eens bloed te laten prikken op een tekort aan ijzer. Ook kan het zijn dat je vitamine B-gehalte te laag is. Op aanbeveling van je dokter kan je dan mogelijk wat extra supplementen innemen.

