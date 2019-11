Het loont om wat meer tijd tussen de lakens door te brengen. En dan bedoelen we niet om iets actiefs te ondernemen (alhoewel, ook leuk), maar we hebben het hier over extra tijd in dromenland doorbrengen. Iets langer slapen is namelijk goed voor de gezondheid.

Als we druk zijn snoepen we tijd van onze bedrust af. Want slapen voelt gek als je nog van alles wilt doen. Toch blijkt (weer) eens uit onderzoek, dat een extra aantal minuten in bed, je gezondheid echt vooruit helpt.

Langer tukken

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Pennsylvania State Universiteit onder jonge en gezonde studenten. Ze kregen een smartwatch om waardoor de wetenschappers hun slaappatronen in de gaten konden houden. De eerste week kregen de studenten het verzoek hun normale slaapritme aan te houden. Voor alle studenten gold dat zij minstens zes uur per nacht sliepen. Daarna kregen de proefkonijnen de opdracht een half uur langer dromenland te bezoeken. Bij de start van de studie was de bloeddruk en hartslag genoteerd, en na de tweede week moesten de studenten deze opnieuw laten opmeten.

Enorme impact

De studenten die langer hadden geslapen in de tweede testweek (het was namelijk niet iedereen gelukt vanwege drukte) bleken een veel betere bloeddruk te hebben. Een van de onderzoekers zegt hierover: ‘We hadden wel verwacht dat een goede nachtrust het humeur en energiepeil zou beïnvloeden, maar we hadden in de verste verte geen effect verwacht op de bloeddruk. Zelfs een kleine aanpassing of iets vroeger in bed kruipen kan een enorme impact hebben op de gezondheid. Onze proefpersonen waren allemaal jong en gezond, en toch zagen we nog significante en medisch relevante verbetering.’

Drie kwartier meer

Het onderzoekt stelt dat met 43 minuten meer slaap, deze gezondheideffecten optreden. Hoeveel slaap je totaal per nacht nodig hebt, verschilt per mens. Gemiddeld staat zo’n acht uur slaap per nacht voor voldoende nachtrust, maar je slaapbehoefte veranderd ook als je ouder wordt. Alles over slaap, en niet kunnen slapen lees je hier.

