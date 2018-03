Hebben: Ikea lanceert prachtige zen-collectie inclusief yogaspullen

Naast de fancy woonmeubelen, de broodnodige prullaria en uiteraard de Zweedse gehaktballetjes, is er vanaf april nog een extra reden om linea recta naar Ikea te racen. De populaire woonwinkel introduceert dan namelijk een heuse zen-collectie met yogaspullen. En die wil je hebben!

Van heerlijke geurkaarsen tot aan mooie yogamatjes: de rustgevende collectie is ideaal om even te ontsnappen aan alle chaos en hectiek in het leven en heeft als groot pluspunt dat het je huis ook nog eens enorm opleukt. De zogenaamde HJÄRTELIG-collectie wordt door sales leader Alee Abas dan ook beschreven als de perfecte manier om je psychische gezondheid te herstellen en jezelf even terug te trekken. ‘Het is soms even goed om een stapje terug te doen.’

Musthaves

De natuurlijke en duurzame materialen als kurk, rotan en zeegras zouden volgens de meubelgigant dan ook voor de ultieme rust zorgen. En mocht je nou niet zo’n fan zijn van yoga, dan heeft de collectie nog veel meer te bieden. Naast de geurkaarsen en yogamatjes bestaat de collectie namelijk ook uit opbergdozen, kommetjes, bedden, plantenpotten en nog veel meer natuurlijke en rustgevende musthaves. Dus mocht je woning wel wat rust en reinheid kunnen gebruiken, weet je waar je vanaf april zijn moet!

