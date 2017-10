Fonds Slachtofferhulp komt met heftige videoclip tegen seksueel geweld

Sinds de Harvey Weinstein-affaire is seksueel misbruik volop in het nieuws. Vrouwen die ooit seksueel zijn lastiggevallen delen massaal hun ervaringen op social media. Ook VIVA zet zich in, want seksueel geweld moet stoppen. Met de campagne #IkOok willen we meer openheid creëren.

Fonds Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld zetten zich met een bijzondere actie in tegen het probleem. Zij lanceren de speciale videoclip Als het jou overkomt om seksueel geweld tegen te gaan. Het nummer is de Nederlandse versie van het nummer Til it happens to you van Lady Gaga. De zangeres heeft hier speciaal toestemming voor gegeven.

Als het jou overkomt is gezongen door Jennie Lena en gaat over de verschrikkelijke situatie van slachtoffers. Ook wordt het telefoonnummer 0800-0199 onder de aandacht gebracht voor doorverwijzing naar het Centrum Seksueel Geweld. Met de clip hoopt Fonds Slachtofferhulp mensen bewust te maken van de problematiek en te laten zien dat deskundige hulp beschikbaar en essentieel is.

Je kunt de clip hieronder bekijken. Meer info vind je hier.