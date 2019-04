Heftig: veel vrouwen herkennen borstkanker te laat

Terwijl er veel campagnes rondom het herkennen van borstkanker zijn, wordt borstkanker door veel vrouwen nog steeds niet op tijd gedetecteerd. Ruim zeventig procent weet namelijk niet precies hoe zij zichzelf moet onderzoeken, schrijft AD.

Eén op de zeven

Deze cijfers komen naar voren uit een grootschalig onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis, waarbij vierhonderd vrouwen ondervraagd zijn. Eén op de zeven tot acht vrouwen krijgt te maken met borstkanker. Jaarlijks sterven er 3200 vrouwen aan de ziekte.

Kijken in plaats van voelen

Veel vrouwen denken dat het ’t belangrijkste is om maandelijks haar borsten te voelen, om zo te kunnen kijken of er geen rare bobbeltjes of andere veranderingen in de borst aanwezig zijn. Maar het onderzoek wijst uit dat goed kíjken naar de borsten een stuk belangrijker is dan voelen. Op die manier zou je namelijk sneller borstkanker kunnen ontdekken.

Alert zijn

‘Dan gaat het bijvoorbeeld om aanhoudende schilferende huiduitslag, roodheid of sinaasappelhuid. Daarvan denken vrouwen vaak: ach, een beetje ontsteking of eczeem, gaat wel over. En, nee, deze dingen hoeven niet per se op borstkanker te wijzen, maar je moet er alert op zijn en je laten onderzoeken’, vertelt oncologisch chirurg Marjolein de Jong aan het AD.

Vroeg stadium borstkanker

Uit het onderzoek komen meer cijfers naar voren, want het blijkt dat twintig procent van de vrouwen zich nooit checkt en nog eens twintig procent niet direct naar de huisarts stapt wanneer ze een verandering in hun borsten merken. Dit komt vaak door de angst voor borstkanker, maar ook omdat veel vrouwen bang zijn dat ze zich aanstellen. Toch is het verstandig om wel naar de dokter te gaan, want de overlevingskans is in een vroeg stadium namelijk veel hoger, benadrukt de Jong. ‘Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter.’

