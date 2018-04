Heftig: wraakpornonetwerk ontmaskerd met naaktfoto’s van honderden meisjes

Als Pokémonkaarten worden ze met elkaar geruild. Duizenden naaktfoto’s van meisjes gaan rond in een enorm besloten netwerk waarvan meer dan 2.000 jongens deel uitmaken. Daar is RTL Nieuws achtergekomen nadat zij zelf undercover gingen.

Het netwerk bevat ruim 30.000 foto’s en video’s van honderden slachtoffers, gesorteerd op volledige naam en woonplaats. Ook de socialmediaprofielen van de meisjes staan erbij. In een chatroom worden de foto’s opgeslagen en uitgewisseld. En het gaat nog verder: op aanvraag worden de meisjes zelfs gehackt om aan meer blootmateriaal te komen.

RTL Nieuws heeft in het netwerk beeldmateriaal van minstens vierhonderd Nederlandse meisjes – die door de jongens hun ‘wins’ worden genoemd – aangetroffen. Een deel daarvan is waarschijnlijk minderjarig. Het gaat in veel gevallen om zelfgemaakt beeldmateriaal, verspreid door ex-vriendjes. Het netwerk is alleen te betreden met een uitnodiging. Nieuwe leden krijgen alleen toegang als ze zelf ook foto’s en video’s delen.

Op dit moment is het netwerk nog steeds actief. De online map bestaat uit meer dan 40GB aan beeldmateriaal.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock