Hekel aan joggen? Met deze sporten verbrand je minstens evenveel calorieën

Je bent terug van vakantie, aan het werk én dan moet je in de vrije uurtjes eigenlijk aan het sporten. En een poging tot sporten, telt niet. Ren je met pijn en moeite een rondje in het park? Of voer je de eendjes, na een klein stukje snelwandelen? Dat laatste? Probeer dan ‘es wat anders.

Óók omdat er genoeg andere leuke sporten zijn waarbij je minstens evenveel calorieën om zeep helpt. Komen ze:

Aerial Yoga

Yoga is niet nieuw, maar nog steeds geliefd. Yin yoga of hot yoga zat, en heb je zin in meer uitdaging? Dan is aerial yoga iets voor jou. Met deze vrij nieuwe yogavorm combineer je traditionele yogahoudingen, pilates én dans terwijl je in een soort van hangmat ‘hangt’. Naast het feit dat de houdingen goed zijn voor je spieren (en je een echte work-out hebt), is het ook rete-ontspannend. Wedden?

Boksen

Boksen, zo’n beetje iedereen doet het. En het is allang niet meer alleen voor mannen. Na een lange dag te hebben gewerkt (en je kinderen op bed gelegd te hebben) is het heerlijk om even al je frustraties eruit te slaan. Daarnaast is boksen supergoed voor je spieren en conditie. Uitproberen dus.

Pound Fitness

Sporten en muziek luisteren tegelijkertijd, dat klinkt als muziek in onze oren. Pound Fitness is een full body work-out waarbij je je lichaam traint doormiddel van – ja echt waar – drumsticks (Ripstix). Deze work-out is een combinatie van pilates- en yogaoefeningen en conditie- en krachttraining. Wat je doet in de notendop? Trainen door te drummen op de maat van de muziek. Bevrijdend voor zowel body als mind.

