Helemaal zen: zo geef je je huis een snelle Feng Shui make-over!

Struikel je nog nét niet over je schoenen (guilty), laat je spullen rondslingeren en staat je bed niet tegenover de deur? Onbewust kan dit ervoor zorgen dat je misschien niet lekker in je velt zit onrustig of grumpy bent. Door je huis Feng Shui (spreek uit als feng sjweej) in te richten, kan je de levensenergie (Chi) weer laten stromen. En zo doe je dat!

Feng watte? Feng Shui, een eeuwenoude Chinese leer om je huis zó in te richten dat je je er prettig en in harmonie voelt. Letterlijk vertaald betekent Feng ‘wind’ en Shui ‘water’. In de Chinese cultuur zijn deze elementen verbonden met gezondheid. Gezondheid is verbonden met geluk en harmonie. Als deze elementen in balans zijn dan spreek je van een goede Feng Shui. En dat kan in je hele huis!

De voordeur

‘Het is maar een deur’ is de gedachte die nu vast door je hoofd gaat. Toch is dit wel de entree van je huis, de plek waar nieuwe energie binnenkomt. Ook is dit het eerste wat je gasten (inclusief je nieuwe vlam) te zien krijgen. Werp dus toch even een blik op die deur. Wellicht is de verf inmiddels net zo afgebladderd als je nagellak tijdens het thuiswerken. En kan dat kraken zo verholpen worden met een druppeltje olie.

De hal

Een fiets tegen de muur, verhuisdoos op de grond (nog géén tijd voor gehad) en een overvolle kapstok. Allemaal elementen die je hal volgens het Feng Shui-principe niet echt uitnodigend maken. Maak van je hal een plek waar je graag binnenkomt en een warm gevoel van krijgt. Elimineer dus je de overtollige troep (excuse my language) en berg je winter (of zomerjassen) op in boxen.

De woonkamer

Meestal de favo plek in huis van iedereen. Om lekker knus weg te kruipen op de bank, de zoveelste fles wijn soldaat te maken met vriendinnen of gewoon om een goed boek te lezen. Begin ook hier met opruimen: werk kabels, snoertjes en stekkers weg of stop ze in bakjes. Zet je bank met de rug tegen de muur en richt de stoelen naar elkaar toe. Kies voor groen (niet op de muren) maar in pot. Planten zijn ‘levende chi’.

De slaapkamer

Om te slapen, voor een potje goede seks en om uit te rusten. De slaapkamer is eigenlijk de meest multifunctionele plek in huis. Feng Shui regel numero uno: zet je bed tegen de muur, in het zicht van de deur. Als dit niet mogelijk is, hang dan een spiegel op om de deur te kunnen zien. Numero dos: zet, leg, schuif NIKS onder je bed (oepsie). Troep onder je bed blokkeert als het ware je energie.

De badkamer

Een rommelige (bad)kamer, means rommelig hoofd. Begin daarom óók in de badkamer met opruimen en sla daarbij zeker niet de dichte kastjes over. Probeer de deur van de badkamer altijd dicht te houden, zodat de energie niet wegstroomt via de afvoerputjes. Idem voor de wc-bril. Vervang eventueel tl-licht voor zacht licht en ook hier geldt: hoe groener, hoe beter. Kijk wel even welke planten geschikt zijn voor in de badkamer.

