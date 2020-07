Herken je dit? Dan ben je zeer waarschijnlijk hoogsensitief

Zodra je een ruimte binnenstapt, voel je de bui al hangen. Iemand is zeker niet goedgehumeurd en ook jouw gevoel slaat meteen om. Onhandig? Soms zeker, maar hoogsensitief zijn kan je ook heel wat moois brengen.

Twijfel je of je hoogsensitief bent? Waarschijnlijk voel je het zelf wel aan, maar het betekent simpelweg je iets gevoeliger bent voor prikkels. Wanneer je een dagje weg bent geweest naar een drukke stad, hoe leuk het ook was, zul je daarna weer wat tijd nodig hebben om op te laden. Ook kan het zorgen voor een snellere reactie vanuit emoties of hoge gevoelens van stress.

Hoogsensitief

Nu klinkt dat misschien allemaal heel negatief, maar je voelt ook als geen ander aan in welke stemming iemand is. Zo kun je inschatten of je een luisterend oor moet bieden of juist beter diegene even uit de weg moet gaan. Hartstikke handig en een super fijne eigenschap. Toch kan het ook betekenen dat dit slechte humeur eveneens jouw gemoedstoestand kan beïnvloeden. Je neemt al snel de verdrietige gevoelens over, waardoor je daardoor daarna niet lekker in je vel kan zitten. Grenzen stellen is hierbij daarom belangrijk.

Moeite met kritiek

Ook al krijg je kritiek op je werk, het voelt als een persoonlijke aanval. Je vindt het lastig om het te zien als feedback en kunt er door van slag raken. Daarnaast heb je soms moeite met dingen die niet volgens plan gaan. Die afspraak die last-minute verplaatst wordt of iets dat niet loopt zoals je wilt: het kan zorgen voor heel wat onrust. En een horrorfilm? Die laat je liever aan je voorbijgaan. Al dat geweld blijft namelijk veel langer hangen dan gewenst.

Bewustzijn

Zodra jij ergens binnenloopt, ben je je heel bewust van alles in de ruimte. Hoeveel mensen zijn er, hoe voelt de sfeer? Je kunt je daarom ook ontzettend goed aanpassen wanneer dat nodig is. Maar daarin schuilt ook je valkuil: je denkt snel in iemand te lezen dat ze boos op je zijn, terwijl dat totaal niet het geval is. Die nukkige houding van de ander kan ook komen door een ruzie met zijn of haar partner die ochtend.

Intense ervaringen

Nou leuk, dat hoogsensitief zijn, denk je nu misschien. Maar zodra je het als een kracht gaat beschouwen (hiervoor is de cursus ‘Introvert like a Boss’ van Charlotte van ’t Wout een goede tip), zul je zien dat het je alleen maar sterker maakt. Muziek en kunst kunnen jou als geen ander raken en je ziet het moois in kleine dingen. Je weet precies waar een ander behoefte aan heeft én gaat ook leren waar je zelf wel energie van krijgt, in plaats van dat je batterij alleen maar leegloopt. Een prachtige eigenschap dus, dat hoogsensitief zijn.

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash