Hersenvoedsel: kunnen sommige voedingsstoffen het IQ verhogen?

Kun je jezelf slim eten? Volgens onderzoek wel. Hoewel we geen Einstein IQ hoeven te verwachten, speelt voeding wel degelijk een belangrijke rol bij het gezond houden van je hersenen en kunnen specifieke mentale taken, zoals geheugen en concentratie, verbeteren. Echt hersenvoedsel!

Dit zijn de beste voedingsmiddelen om de hersenen te voeden:

Vette vis

Als mensen het hebben over hersenvoedsel, staat vette vis vaak bovenaan de lijst. Dit type vis omvat zalm, forel, haring, makreel en sardines, allemaal rijke bronnen van omega-3-vetzuren. Ongeveer 30% van je hersenen bestaat uit dit soort vetten. Je hersenen gebruikt omega-3 om hersen- en zenuwcellen op te bouwen, en deze vetten zijn essentieel voor leren en het geheugen. Eén keer per week vette vis eten is een uitstekende keuze voor de gezondheid van de hersenen.

Blauwe bessen en aardbeien

Het spreekwoord ‘an apple a day keeps the doctor away’ is leuk en aardig, maar toen wetenschappers een onderzoek naar voeding en hersengezondheid beoordeelden, sprong één fruitsoort boven de rest uit: bessen. In een twintig jaar durende studie onder meer dan 16.000 oudere volwassenen, hadden degenen die de meeste bosbessen en aardbeien aten de laagste cognitieve achteruitgang. Bosbessen en andere diepgekleurde bessen leveren anthocyanen, een groep plantaardige stoffen met ontstekingsremmende en antioxiderende effecten.

Noten

Net als vis kunnen noten de cognitie verbeteren; zo bleek uit een onderzoek dat vrouwen die in de loop van meerdere jaren regelmatig noten aten, een scherper geheugen hadden in vergelijking met degenen die geen noten aten. Verschillende voedingsstoffen in noten, zoals gezonde vetten, antioxidanten en vitamine E, kunnen hun voordelen voor de gezondheid van de hersenen verklaren. Vitamine E beschermt de celmembranen tegen schade door vrije radicalen en helpt de cognitieve achteruitgang te vertragen. Hoewel alle noten goed zijn voor je hersenen, hebben walnoten een extra voordeel omdat ze ook omega-3-vetzuren bevatten.

Groene bladgroenten

Had moeders toch gelijk wanneer je al je groenten moest opeten want ‘het is goed voor je’. Zo wordt een hogere consumptie van groenten geassocieerd met een tragere cognitieve achteruitgang. Vooral groene bladgroenten zoals spinazie en boerenkool blijken extra goed zijn voor de hersenen. Groene bladgroenten zijn bronnen van foliumzuur, vitamine E, carotenoïden en flavonoïden, voedingsstoffen die zijn gerelateerd aan een lager risico op dementie.

Koffie en thee

De cafeïne in je kopje koffie of thee ’s ochtends kan meer bieden dan alleen een korte concentratieboost. In een onderzoek scoorden deelnemers met een hogere cafeïneconsumptie beter op geheugentesten. Onderzoekers van de Johns Hopkins University vroegen de deelnemers om een reeks afbeeldingen te bestuderen en vervolgens een placebo of een tablet van 200 milligram cafeïne te nemen. Meer mensen van de cafeïnegroep konden de afbeeldingen de volgende dag correct identificeren. Goed nieuws voor de koffieliefhebbers en theeleuten dus!

Verder blijkt dat olijfolie, peulvruchten en volkoren producten ook goed zijn voor de hersenen. Je kunt de gezondheid van je hersenen ondersteunen door deze voedingsmiddelen strategisch in je dieet op te nemen.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.

