Het effect van het koude winterweer op het coronavirus

Afgelopen dagen hebben we met zijn alle optimaal kunnen genieten van de sneeuw. In het nieuws ging het eindelijk even niet meer over het coronavirus, maar was het winterse weer het gespreksonderwerp van de dag. Het leek bijna wel alsof het virus even verdwenen was. Maar wat voor effect heeft het winterweer eigenlijk op het virus? Afgelopen zomer was het virus minder goed bestand tegen de hitte, hoe zit dat nu met de (extreme) kou?

Was het wel zo een goed idee om hutje mutje met zijn alle van de berg af te gaan sleeën?

Het effect op het virus

Bevriezen of zelfs sterven heeft het coronavirus de afgelopen dagen helaas niet gedaan. Eigenlijk heeft het koude winterweer maar weinig effect gehad op het virus vertelt Rob Schuurman, klinisch microbioloog bij het UMC Utrecht aan het RTL Nieuws. Volgens hem houden we ook met deze koude winterdagen evenveel last van corona. Integendeel, luchtwegvirussen zoals corona zouden het koude winterweer juist prettig vinden.

Verspreiding

Weeronline legt ook uit dat de virussen zich het beste kunnen verspreiden in droge lucht. De virussen kunnen langer in leven blijven omdat er minder vocht in de koude en droge lucht hangt. Ook zorgt de droge lucht ervoor dat de virussen makkelijker je lichaam binnen komen, omdat je slijmvliezen sneller uitdrogen met dit weer.

Lage weerstand

Tijdens de koude winterdagen zijn we dus veel sneller vatbaarder voor virussen zoals de griep, maar ook voor het coronavirus. Dit heeft alles te maken met het gebrek aan vitamine D, de kou en de harde wind.

Weinig besmettingen

Ondanks de nadelen van het koude winterweer ten opzichte van het coronavirus nemen de besmettingen weldegelijk af. Maar als dit niet door de kou komt, zouden we bijna denken dat de coronamaatregelen en de avondklok toch effectief zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak hiervan de sluiting van vele teststraten door de sneeuwstorm, waardoor er ook veel minder getest is.

1,5 meter afstand houden

Volgens Schuurman is het nog steeds van hoog belang dat we niet met z’n alle samenkomen. Een winterwandeling met z’n tweeën kan geen kwaad, zolang we maar niet vervolgens met z’n alle bij de koffietent gaan hangen om een koffie to go te gaan halen. De drijfkracht van corona blijft namelijk het snel overspringen van mens op mens. De besmettingen stijgen dan ook veel sneller als we met z’n alle bij elkaar gaan zitten. Daarom ook goed 1,5 meter afstand houden op de sleeberg.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: GettyImages