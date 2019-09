Het is blijkbaar mogelijk: nóóit meer je haren met shampoo wassen

De meesten worden al gek als ze een paar dagen hun haren niet hebben gewassen. Maar Rachel de Rond (28) besloot dit naar een nieuw level te tillen: ze heeft haar haren al 3 jaar niet met shampoo gewassen. En jíj kunt dat ook voor elkaar krijgen.

Shampoo

Rachel de Hond was het helemaal zat: na het wassen van haar haren moest ze tallozen producten gebruiken om haar bos krullen goed in model te krijgen en niet droog aan te laten voelen. Maar door al die vette producten moest ze vervolgens haar haren weer wassen. En zo bleef de vicieuze cirkel maar doorgaan.

Hoe dit kan? In shampoo zitten talloze producten die schadelijk zijn voor je haar en hoofdhuid en er altijd voor zorgen dat je je haar opnieuw moet blijven wassen. Hier kwam Rachel ook achter toen ze wat research ging doen naar shampoo. Ze las een artikel van een meisje dat tijdens haar reis had besloten haar haren niet meer te wassen, en dat opende Rachel’s ogen. Misschien kon zij dat ook.

Producten

Na het uitproberen van heel veel verschillende producten, kwam ze tot de oplossing. Hierover geeft ze dan ook met alle liefde tips op haar blog: ‘Natuurlijke haarverzorging‘. Er zijn namelijk héél veel verschillende wasmethodes, en voor iedere haarsoort is dit ook weer anders. Zo zegt ze voor meisjes met krullen dat je het beste geen reguliere shampoo kunt gebruiken. Ze gebruikt zelf alleen nog maar natuurlijke producten.

Haren wassen

Het aantal keren dat je je haren moet wassen is ook voor iedereen anders. Zo moet je haar bijvoorbeeld eerst wennen aan de nieuwe, natuurlijke producten. Nadat het gewend is, zou je kunnen beginnen met het afbouwen van het wassen. Rachel wast het zelf nu nog maar 1 keer per week, maar haar krullen zijn voller dan ooit.

Haar meest nadrukkelijke advies is dat je gewoon van alles moet uitproberen en kijken wat bij jou werkt. Je moet er dus wel even wat voor over hebben, maar dan heb je ook wat.

Bron: Telegraaf | Beeld: iStock