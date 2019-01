Het is ook wat: dit is de reden dat je nu zo verrekte moe bent

Je zou denken dat je batterij na de rustig-aan periode van de feestdagen volledig is opgeladen. Want zeg nou zelf, je hebt kunnen luieren, kunnen uitslapen, quality time met de familie kunnen spenderen en je mailbox hield zich koest. Hoe kun je dan juist nu nog zo moe zijn?

Moe!

Net als de burn-out lijkt vermoeidheid een epidemie te zijn. We zijn moe bij het wakker worden, moe op het werk, te moe om te sporten, iedereen heeft er last van. Dat was reden genoeg voor schrijver Léonard Anthony om er een boek over te schrijven. In Moe! legt hij uit waarom we zo moe zijn en nog belangrijker: wat we er tegen kunnen doen.

Moe en moe

Volgens de schrijver bestaan er twee verschillende soorten vermoeidheid: een gezonde variant en een ongezonde variant. Gezond moe word je van een goed rondje joggen, het afronden van een intensief project of van een goede vrijpartij. Handig aan deze vorm van vermoeidheid: hij verdwijnt na een kwartier of paar uur rusten.

De ongezonde vermoeidheid schudden we echter minder makkelijk van ons af. Deze variant blijft aan je kleven als een klittenbandje en probeert je te nekken bij alledaagse bezigheden. Het is de vermoeidheid die je voelt bij het opstaan, tijdens dodelijke verveling op kantoor, oververmoeidheid omdat we 24 uur per dag online zijn, moedeloosheid door een overvloed aan sociale verplichten. You name it, de lijst is eindeloos.

De oorzaak

Als we die ellenlange lijst volgen, komen we vanzelf bij de oorzaak van onze vermoeidheid. We putten onszelf steeds meer op chronische wijze uit, stelt Anthony in zijn boek. Alles moet sneller en sneller, nu, nu, nu en pauze nemen mag niet. Daardoor ontnemen we onszelf de mogelijkheid om eens goed uit te rusten. ‘Meestal herstel je wel van vermoeidheid na een paar keer goed slapen of een leuke vakantie. Maar het probleem is dat we onszelf steeds vaker op chronische wijze uitputten,’ aldus Anthony tegen HUMO.

It’s human

Aha, we ontnemen onszelf dus de kans op rust, iets wat volgens Anthony volstrekt onlogisch is. ‘Een slaaptekort doen we onszelf aan. Komt het in ons op onze adem in te houden omdat de tijd die we met ademen kwijt zijn, nutteloos is? Of stoppen we met drinken omdat we daarna geen tijd op het toilet willen verspillen? Natuurlijk niet. Maar onze slaapbehoefte negeren we wel. Als je honger hebt, eet je. Als je moe bent, slaap je. Zo eenvoudig kan het zijn. Geen enkel zoogdier ontkomt aan vermoeidheid, maar in tegenstelling tot mensen pikken dieren dat signaal veel intuïtiever op. ‘

De oplossing

Anthony beschouwt vermoeidheid dan ook niet als zwakte, maar als bondgenoot: ‘vermoeidheid is in werkelijkheid een bondgenoot die je erop wijst dat het tijd is om een pauze in te lassen.’ Zie je vermoeidheid als een lief hulpje in plaats van een enge vijand, dan kan het life changing zijn. ‘Als je luistert naar je vermoeidheid, verandert je leven. We zijn het niet meer gewend om niets te doen, terwijl je je batterijen het beste oplaadt door niets te doen en de stilte te verkennen.’

Tijdsurfen

Dat idee kun je met het ‘tijdsurfen’ van Paul Loomans vergelijken. In zijn boek Ik heb de tijd omschrijft hij hoe je niet meer achter de feiten aan kunt rennen en ervoor zorgt dat je vóór de feiten uit huppelt. Een tijdsurfer surft als het ware met de tijd mee en voelt aan wanneer het moment is aangebroken om met iets te beginnen. Daarvoor mag je goed naar jezelf en je energie luisteren en op je intuïtie vertrouwen.

‘Ik was acteur en regisseur, leidde een meditatiecentrum en had drie jonge kinderen. Ik probeerde alles zo goed mogelijk te doen en dat veroorzaakte stress. Ik vroeg me af of het mogelijk was om te functioneren vanuit rust. Het eerste wat ik deed was mijn to-do-lijstjes weggooien. Want die draaien veel te veel om moeten. Dat levert een gespannen relatie met de tijd op. Maar als je gaat denken in termen van ‘willen’ of ‘je iets voornemen,’ kan jouw tijd weer harmonieus worden. En komt er ruimte voor plezier en bewuste keuzes,’ aldus Loomans in gesprek met Flair afgelopen november.

Tips

Aha, geen to-do-lijstjes meer. Maar wat kun je nog meer doen om je vermoeidheid tegen te gaan? Anthony noemt praktische tips: niet meer voor het scherm van je computer eten en ’s nacht niet meer je telefoon checken. Ook Loomans adviseert om de blootstelling aan de oneindige informatiestroom in te korten. ‘Als je ’s ochtends meteen je email opent en alles beantwoordt, ben je voor je het weet de hele dag met kleine dingen bezig.’

En de clichés mogen natuurlijk niet ontbreken: wandelen, yoga, dagdromen of 20 minuten voor je uit staren, het draagt allemaal bij aan een minder vermoeid leven. Benieuwd naar de boeken? Klik dan hier voor Moe! of hier voor Ik heb de tijd.

Bron: HUMO, Winterboek Flair VIVA, beeld: iStock