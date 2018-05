Over kleine mannen wordt weleens gezegd dat ze hun (gebrek aan) lengte compenseren met agressie. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dit ‘kleinemannensyndroom’ nu echt te bestaan.

Napoleoncomplex

Het kleinemannensydroom werd begin vorige eeuw voor het eerst omschreven door de psycholoog Alfred Adler, een tijdgenoot van Sigmund Freud. Hij specialiseerde zich in het minderwaardigheidscomplex, waar het het zogenoemde kleinemannensyndroom een afgeleide van is. Echter gaf Adler het syndroom een andere naam, namelijk: het Napoleoncomplex. Volgens hem was de Franse generaal Napoleon het boegbeeld van dit complex, omdat hij zijn korte lengte zou willen compenseren door middel van macht, oorlog en veroveringen. Daarom dus het Napoleoncomplex.

Het spel der Napoleons

De Vrije Universiteit deed aan de hand van een spel onderzoek naar het Napoleoncomplex. Bij dit spel werden er paren gemaakt, waarvan de helft van de mannen een geldbedrag kreeg in de vorm van achttien tokens. Vervolgens werden de paren uit elkaar gehaald en moest het geld met de ander gedeeld worden. De hoogte van de verdeling mocht bepaald worden door de persoon die het geld in eerste instantie kreeg. Hieruit bleek: hoe minder lichaamslengte, des te meer tokens de deelnemer voor zichzelf hield.

Kleine mannen, met een maximale lengte van 1.70 meter, deelden gemiddeld vier munten en hielden de andere veertien tokens voor zichzelf. Langere mannen deelden gemiddeld negen tokens en hielden de rest voor zichzelf. Werden de ‘kleine deelnemers’ benadeeld, dan reageerden zij ook overduidelijk agressiever dan mannen van rond de twee meter.

Conclusie

Volgens de onderzoekers van de Vrije Universiteit is hiermee het Napoleoncomplex bevestigd, omdat de kleine mannen hun dominantie uiten door minder te delen en meer te willen bezitten.

