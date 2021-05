Het perfecte lichaam: mannen worstelen met schoonheidsideaal

Waar de vrouwelijke modellenwereld steeds meer plus size modellen verwelkomt, lijkt dat bij mannelijke modellen niet aan de orde. Steeds meer mannen worstelen met het schoonheidsideaal dat door stereotypes en onzekerheden wordt veroorzaakt.

Stereotypes

Badman, Spiderman, de Hulk, ga zo maar door. Onze jongens groeien tegenwoordig op met het beeld dat mannen over een zesdelige blokjesbuik moeten beschikken. Ook plus size model Albert-Jan Buitendijk ziet dit gebeuren: ‘Het heeft te maken met een bepaald stukje kwetsbaarheid. Ik ben 35 en ook ik ben opgegroeid met Superman en Batman als rolmodellen. Allemaal mannen met een sixpackje. Als jij dat niet hebt en daar over onzeker bent, is het niet stoer om daarover te praten. Bij vrouwen wordt er veel meer over gesproken.’

Emotionele problemen

Wanneer een sixpack niet het geval is, ontstaat er een onzekerheid waar niet graag over wordt gesproken. GZ-psycholoog Anouk Geilen behandelt mensen met eetstoornissen. Ook zij onderstreept dat vooral emotionele problemen ten grondslag liggen aan problemen als eetstoornissen.’Wij leven in een maatschappij waar het mannelijke schoonheidsideaal diepgeworteld is. Iemand met een laag zelfbeeld die aan het afvallen is, krijgt dan bijvoorbeeld complimentjes. Steeds maar weer datzelfde beeld op tv kan ook een uitlokkende factor zijn. Een man kan hier dan in doorslaan en een eetstoornis ontwikkelen.’

Talk, talk, talk

Omdat het aantal mannelijke patiënten met eetstoornissen aan het verjongen is, oppert Albert-Jan Buitendijk de tip om vooral te praten over onzekere gevoelens. ‘Ik krijg vaak berichtjes van mannen dat ze mij als voorbeeld zien. Ik vind mezelf niet per se een voorbeeld. Ik ben toevallig een grote kerel die model is geworden. Maar iets wat ik ook tegen mijn zoon zal zeggen, als ik die ooit krijg, is dat het goed is om het over dit soort dingen te hebben. Dus als je worstelt met dit soort problemen, ga dan praten met iemand die er verstand van heeft. Daar zit geen schaamte in.’

