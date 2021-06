Het UMC ziet ‘explosieve’ stijging bezoekers na docu over borstimplantaten

In de documentaire ‘Moordtieten’ onderzoekt Dionne Slagter de risico’s van haar borstimplantaten. Dat heeft wat losgemaakt: volgens hoogleraar interne geneeskunde Prabath Nanayakkara van het Amsterdam UMC zijn de wachttijden door de documentaire gestegen van drie – naar zes maanden.

In het programma onderzoekt Dionne Slagter de ernstige risico’s die verbonden zijn aan (bepaalde) borstimplantaten. Sommige vrouwen hebben ernstige en breed variërende gezondheidsklachten doordat ze onbewust rondliepen met lekkende implantaten. In de docu ‘Moordtieten’ wordt ook de hoeveelheid platinum in Dionne’s haar gemeten. De aanwezigheid van die stof kan duiden op lekkende implantaten. Voor de documentairemaker was dat onderzoek de doorslag om haar implantaten te laten verwijderen én te vervangen door minder omstreden implantaten.

Gezondheidsklachten

Sinds de documentaire ziet het UMC een aanzienlijke stijging van bezorgde mensen. Volgens Nanayakkara is veel van die bezorgdheid onnodig; zeker als je geen klachten hebt. Toch is er ook wel degelijk een groep die hun gezondheidsklachten kunnen herleiden naar de implantaten. Volgens de hoogleraar is er nog te weinig wetenschappelijke kennis om te zeggen dat iedere implantaat uiteindelijk tot problemen kan leiden.

Veel mensen vragen nu naar de haartest die Dionne liet uitvoeren. Volgens Nanayakkara wordt de klinische waarde van zo’n test nog onderzocht, maar zijn resultaten uit die test vooralsnog geen reden voor een medische ingreep.

