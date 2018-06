Het vaderschapsverlof wordt mogelijk aangepast, en dit is wat mannen daarvan vinden

Terwijl jij nog met je tong op de knieën loopt, de tips & tricks van je nieuwe kindje nog moet leren kennen en de geboortekaartjes nog verstuurd moeten worden, wenst je man je sterkte en stapt in de auto, want d’r mot gewerkt. Als het aan de huidige regering ligt, komt daar verandering in.

Het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het vaderschapsverlof volgend jaar van twee naar vijf betaalde dagen verhogen. In 2020 moeten hier nog vijf weken bijkomen, waarbij 70 procent van het salaris wordt doorbetaald.

Liever zoals de Zweden

Maar óf we ook gebruik willen gaan maken van deze regeling is natuurlijk de vraag. Leverancier voor kantoorbenodigdheden Viking vroeg 1300 mannen en vrouwen naar hun mening. De helft van de mannen zegt dat ze gebruik zouden maken van de verlofdagen. Ook zijn de mannen blij dat er een nieuwe regeling komt. Toch is er nog veel ontevredenheid over ons model, in vergelijking met de mogelijkheden in andere landen. 87 procent van de mannen zou, als hij de keuze had, voor een ander model gaan. Het Zweedse model, waar er zestien maanden tussen de partners verdeeld kunnen worden, en het voorstel van de Europese commissie voor vier maanden verlof, zijn populair.

Mannen willen zich graag hechten aan de baby

Voor negentig procent van de mannen is de belangrijkste reden voor verlof de ondersteuning van de partner, en de hechting met de baby. Toch is 74 procent zich wel bewust van de financieel gevolgen die bij langduriger verlof komen kijken en zegt daar rekening mee te zullen houden in de lengte van het verlof. Slechts een kwart wil het werk tijdens het vaderschapsverlof volledig neerleggen. Vijfenzeventig procent zegt graag nog aan de zijlijn betrokken te willen blijven bij het werk. Interessant is dat mannen niet zo bang zijn dat langer verlof schadelijk is voor hun carrière. Terwijl driekwart van de vrouwen daar wel voor vreest.