Geen zwart, maar wit balkje moet privacy van slachtoffers beschermen

Als je er over nadenkt, is het inderdaad een beetje gek. De privacy van daders wordt in Nederland beter beschermd, met een zwart balkje, dan de privacy van slachtoffers. Daarom pleit Slachtofferhulp Nederland nu voor een ‘wit balkje’.

Een wit balkje zou in het strafdossier de foto, naam, adres en andere persoonlijke gegevens van slachtoffers kunnen afdekken. Dit is in navolging van het zwarte balkje, dat altijd ter bescherming over de achternaam en het gezicht van een verdachte wordt geplaatst. Op de website van de campagne valt Slachtofferhulp Nederland direct met de deur in huis: waarom worden slachtoffers niet op dezelfde manier als daders beschermd? ‘Slachtoffers hebben óók recht op privacy en daarom introduceert Slachtofferhulp Nederland Het Witte Balkje. Want een slachtoffer heeft net zo veel recht op privacy als de verdachte.’

En we geven toe, we’re a little bit late to the the party. Slachtofferhulp lanceerde deze nieuwe campagne #HetWitteBalkje al op 18 februari. Ook overhandigde het toen een witboek aan minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. In dit boek komen deskundigen en betrokkenen aan het woord over het recht op privacy.

Symbool