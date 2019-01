Hey Negative Nancy, doemdenken blijkt zo slecht niet

Schuif bij Negative Nancy aan en je weet: het glas op tafel is altijd halfleeg. Maar drink je een borrel met Positive Patty, dan is het glas halfvol. De wereld prijst Positive Patty, want met haar positieve instelling is ze altijd het zonnetje in huis. Of worden de rollen langzaamaan omgedraaid? André Spicer, professor in organisatorisch gedrag, schrijft op The Guardian een pleidooi voor de kracht van negatief denken.

Een grote mislukking

Negatieve denkers zijn doemdenkers. ‘Ik kan het niet. Het gaat me niet lukken. Ik kan er helemaal niks van.’ Het zijn zinnetjes die standaard rondjes draaien in het hoofd van pessimisten. Bij voorbaat is alles al mislukt. Herken jij jezelf hierin? Dan lees maar even verder, Nancy, want negatieve gedachten kunnen juist heel motiverend werken.

Omarm je negatieve gedachten

Dat stelt professor Spicer. Volgens hem is er niets mis met een halfleeg glas – in beide glazen zit immers evenveel – en hij pleit dan ook voor het omarmen van onze negatieve gedachten. Volgens hem zijn het juist de positieve gedachten die je kunnen tegenhouden in het behalen van je doel. Die gedachten kunnen ervoor zorgen dat je té makkelijk denkt over die sollicitatie, presentatie of dat project. Als je in gedachten die sollicitatie al in de pocket hebt, sta je misschien niet stil bij de concrete stappen die je nog kunt nemen om daadwerkelijk die baan te krijgen.

De kracht van negatief denken

De kracht van negatief denken zit ‘m in meerdere dingen. Allereerst doe je waarschijnlijk alles in je macht om alsnog je doel te bereiken. In de overtuiging dat het toch niet lukt, zet je alle zeilen bij. Je doet dus harder je best en kijkt realistischer naar de werkelijkheid dan de Patty’s van deze wereld. Je verliest jezelf immers niet in de hoopvolle, onhaalbare toekomstbeelden. Want terwijl Patty zichzelf al aan het zwembad in haar villa op Ibiza ziet liggen, slaak jij een zucht als je je post meteen hebt durven openmaken.

Ten derde, je beschermt jezelf tegen eventuele teleurstellingen. Dit is positief om twee redenen:

Door het succes zoveel mogelijk naar beneden te halen en te bagatelliseren vind je in ieder geval de moed om een poging te wagen. De realiteit valt altijd mee na al die doemscenario’s in je hoofd.

Dus Nancy, proost!

Bron: The Guardian, RTL Nieuws, beeld: iStock