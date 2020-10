Hey Negative Nancy: negatief denken is zo slecht nog niet

Wanneer het glas eerder halfvol is dan halfleeg, bereik je meer in het leven, toch? Positiviteit trekt goede dingen aan en ga zo maar door. Zeker waar, maar ook negatief denken kan je zeker verder helpen in sommige situaties.

Tenminste, als we voormalig pokeraar Annie Duke moeten geloven dan. Zij verklaart aan Business Insider: ‘Je kunt negatief denken als hulpmiddel inzetten om mogelijke hindernissen te identificeren, zodat je die kunt oplossen voordat je ze tegenkomt.’

Negatief denken

Klinkt op zich logisch. Om je nog iets meer te laten begrijpen wat ze bedoelt, geeft Duke Google Maps als voorbeeld. Je kunt natuurlijk gewoon van A naar B rijden zonder op de hoogte te zijn van enig oponthoud. Maar juist doordat de navigatie je helpt om bijvoorbeeld files of wegafsluitingen te vermijden, ben je eerder op je locatie. Oftewel, wanneer je weet dat er mogelijk dingen je soepele reis kunnen dwarsbomen, kun je daar rekening mee houden.

Doelen bereiken

Nu denk je misschien, oké leuk dat een pokeraar dat zegt, maar waar is het echte bewijs? Ook uit onderzoek van Harvard Business kwam een soortgelijk resultaat naar boven. Een ‘negatieve’ manier van denken zorgt ervoor dat je dertig procent meer obstakels ontdekt. Los die op en je zult zien dat die doelen die je gesteld hebt een stuk sneller worden bereikt. Dus hup hup Negative Nancy, je hebt ook heus wel positieve kanten.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash