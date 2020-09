‘Hitte’ is ’s lands eerste klimaatthriller over een dodelijke hittegolf

Hoe maak je duidelijk dat global warming een serieuze zaak is? En dat klimaatverandering niet langer te ontkennen valt? Idee: je maakt een spannende serie, waarbij een extreme hittegolf in Nederland centraal staat. ‘Hitte’ is een klimaatthriller die de verwoestende impact van een extreme hittegolf laat zien.

Eerst zien, dan geloven

Immers, wie niet horen en lezen wil, moet maar zien. Toch? Vooralsnog is iedere hittegolf in Nederland aangekondigd als goed nieuws. “Volgende week lekker naar zee, hittgolf!” lezen de krantenkoppen. Idioot eigenlijk. Want als iets níet goed nieuws is, is het de steeds langer aanhoudende hittegolven.

Om die reden heeft productiebedrijf Vertov de handen ineen geslagen met EO en Warming Up. Warming Up is een initiatief van Stichting Impact Makers en een vervolg op de Artistieke Klimaattop tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het doel: kunst en cultuur verbinden met het klimaatvraagstuk. Want de cultuursector bereikt jaarlijks 90% van alle Nederlanders. De sector brengt mensen samen en weet als geen ander het publiek in het hart te raken met muziek, verhalen en beelden. En dat is nodig om mensen in beweging te brengen. Zeker als het om het klimaat gaat.

Daarom is er nu de webdramaserie Hitte, over een dodelijke hittegolf.

Klimaatthriller Hitte

Hitte is een dramaserie over de dramatische en verwoestende impact van een plotselinge, extreme hittegolf in Nederland op diverse personages en de maatschappij als geheel. De serie is spannend – regelmatig schokkend zelfs – dramatisch en actueel zeer relevant.

De kijker ziet een aantal verschillende mensen met individuele verhaallijnen gedurende de opkomst en afwikkeling van de alles verschroeiende hittegolf, en maakt met hen mee hoe hun manier van leven en zelfs fysieke leven gevaar komt. De personages in de serie vormen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking: personages van alle leeftijden, alle rangen en standen. Door hun ogen ervaar je de verwoestende impact van de hittegolf op mensen, op infrastructuur, en op de samenleving als geheel, die langzaam afglijdt in chaos en paniek naarmate de hitte blijft duren.

Klimaat-apocalyps

“Met Hitte kijken we de klimaat-apocalyps recht in de ogen. We gaan de horror niet uit de weg. Juist niet. Met Hitte willen we kijkers wakker schudden; het moet pijn doen. Aan een hittegolf kun je niet ontsnappen. De realisatie dat dit ons allen kán, waarschijnlijk zál, gebeuren. Ook in ons veilige Nederland,” aldus Regisseur Martijn Winkler.

‘Leuk’ detail: de opnames van klimaatthriller Hitte vonden precies plaats tijdens de langste hittegolf ooit gemeten in ons land, die van afgelopen augustus.

Op 23 september staan de eerste twee afleveringen online bij npo3.nl. Bekijk de trailer hieronder.