Hoe deal je met overtollig buikvel na de bevalling? Fajah Lourens laat het zien

View this post on Instagram

Help hoe kom ik van mijn buikvel af na mn zwangerschap? Deze vraag krijg ik zeker 10 keer per dag. Mijn antwoord niet, omarm je lichaam en wees trots op je buikvel. Je prachtige lichaam heeft dit overgehouden aan het meest kostbare bezit wat je maar kunt hebben. Geniet van jezelf en houd van jezelf. ❤️