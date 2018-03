Hoe een Instagramfeed laat zien of iemand depressief is

De mooiste selfies op de meest bijzondere locaties met de leukste outfits: the life of an Instagrammer is absolutely fabulous. Althans, zo komt het vaak over. In werkelijkheid valt het in veel gevallen namelijk vies tegen. Uit een onderzoek van EPJ Data Science is namelijk gebleken dat sommige feeds precies laten zien hoe iemand zich voelt. En dat is lang niet altijd even positief!

Britse onderzoekers kwamen vorig jaar al met het ietwat opmerkelijke woord ‘Selfitis’, waar gedoeld wordt op het obsessief maken van selfies. Het continu maken van foto’s van jezelf zou namelijk kunnen leiden tot een gedragsstoornis, iets waar meer mensen last van hebben dan je misschien op voorhand zou denken. Uit nieuw onderzoek van EJP Date Science is nu gebleken dat ook je feed op Instagram een grote invloed heeft op je gemoedstoestand en daarmee dus ook op je gezondheid.

Filters

Want waar de meesten vaak zo positief en vrolijk over proberen te komen op Instagram, kun je volgens het onderzoek aan hun feed zien hoe ze zich daadwerkelijk voelen. Zo zou het gebruik van donkere en grijze kleuren kunnen wijzen op een somber gevoel dat diegene heeft en zouden zelfs bepaalde filters een bepaalde emotie uitdrukken. Het gaat zelfs zo ver dat je feed laat zien of je wellicht aan een depressie lijdt.

Professionele hulp

Zo zou het gebruik van de heldere filter Valencia vaker door mensen worden gekozen die goed in hun vel zitten en kiezen mensen met een vastgestelde depressie vaker voor een zwart-wit filter als Inkwell. EPJ Data Science is dan ook van mening dat de resultaten van het onderzoek – in totaal werden er 43.950 posts en 166 mensen onderzocht – in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden om depressieve mensen te helpen om op tijd professionele hulp in te schakelen.

Bron: Libelle, Fashionscene, EJP Data Science | Beeld iStock