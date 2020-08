Hoe een passie wel degelijk tot een burn-out kan leiden

Je grootste passie kan wel degelijk leiden tot een burn-out. Ja, ook als je elke dag doet wat je leuk vindt, kan het allemaal even teveel worden.

Lees ook:

Nieuw gevaar: een burn-out krijgen door de coronacrisis

Je baan is super leuk en je geniet met volle teugen van wat je doet. Super fijn, toch? Het is alleen geen vanzelfsprekendhei dat door altijd je passie na te willen streven, een burn-out niet zomaar op de loer kan liggen.

Passie burn-out

Dit wordt ook wel een purpose-driven burn-out genoemd, volgens de wetenschap. Wat betekent dit? Nou, omdat je zo erg bezig bent met je baan – omdat je die zo leuk vindt, wordt het haast je volledige bestaan. En die grens tussen werk en privé is daardoor nog maar lastig te onderscheiden. Nog even ’s avonds privéberichtjes op Instagram beantwoorden of werken aan die ene opdracht. Zeker hart dus voor de zaak, maar daarin schuilt ook het gevaar.

Meer stress

Uit onderzoek komt dan ook naar voren dat meer voldoening binnen je baan ook kan zorgen voor meer stress. Deze studie werd uitgevoerd binnen twaalf organisaties in Canada met in totaal zo’n 4000 werknemers. Het werk lag absoluut dichtbij de eigen waarden en doelen (hun purpose) van de ondervraagden, maar ze scoorden stukken lager op hun gesteldheid en weerbaarheid dan collega’s die bijvoorbeeld gemotiveerd werden door externe factoren zoals salaris.

Bewaak je grenzen

Doordat je eigenlijk continu van de ene leuke activiteit in de andere rolt, heb je maar nauwelijks door dat je jezelf voorbij aan het rennen bent. Grenzen bewaken is hierbij dus key. Weet dat het niet erg is om ‘nee’ te zeggen als je voelt dat je batterij even de tijd nodig heeft om op te laden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief