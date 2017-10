Hoe een potlood of pen je van je hoofdpijn af kan helpen

Na een drukke ochtend schiet ie erin en blijft ie de rest van de dag zeuren: hoofdpijn. Even een aspirientje erin dan maar? Misschien niet altijd nodig, want er blijkt een heel simpel trucje te zijn om van je hoofdpijn af te komen, waar geen medicijn aan te pas komt.

Het enige wat je ervoor nodig hebt is een potlood of een pen, en twee minuutjes.

Pen in je mond

Wanneer je hoofdpijn op voelt komen, pak je het potlood of de pen erbij. Doe deze tussen je tanden en houd ‘m met je tanden en lippen op de juiste plaats. Bijten is niet nodig. Houd het potlood of de pen twee minuten lang in je mond.

Zo werkt het

Wanneer je druk of gestrest bent, span je (on)bewust je kaken aan en zet je je tanden te stevig op elkaar. Dit kan ervoor zorgen dat je hoofdpijn krijgt. Door een langwerpig voorwerp tussen je tanden te houden, kunnen je kaakspieren ontspannen, waardoor je zo van die hoofdpijn af bent. Handig!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Pure Wow | Beeld Shutterstock