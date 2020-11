Hoe ga je om met feestdagen die er waarschijnlijk niet hetzelfde uitzien dit jaar?

Dat de feestdagen dit jaar er heel anders uitzien dan voorafgaande jaren is een feit. Kerst met de fam zal er hoogstwaarschijnlijk niet inzitten. Leef jij altijd helemaal op in deze periode? Dan zal het nog best even aanpassen zijn.

Het is dan ook helemaal niet gek dat je verlangt naar de persoonlijke connecties die horen bij deze tijd van het jaar. Klinisch psycholoog Carla Marie Manly verklaart aan Well and Good: ‘Na maanden van afzondering en overgeleverd te zijn aan sombere routines, is het niet meer dan normaal om uit te kijken naar gezellige feestdagen. Nu het einde van de pandemie echter nog lang niet in zicht is, is het belangrijk om onze verwachtingen voor de komende feestdagen bij te stellen.’

Feestdagen dit jaar

En ja, dat dit jaar even anders dan anders is, kan best voor wat onaangename emoties zoals verdriet en frustratie zorgen. Het is dan ook belangrijk om deze gevoelens te erkennen, geeft psychiater Tim Yovankin aan. Een middenweg hierin vinden is essentieel: laat je niet overweldigen, maar probeer deze gemoedstoestand ook niet te onderdrukken. ‘Vind troost in de wetenschap dat deze moeilijke tijden voorbij zullen gaan, en onthoud dat je meer controle hebt over de situatie dan je denkt.’

Genieten

Dr. Manly raadt daarom aan om ondanks de omstandigheden tóch nog het meeste uit de feestdagen te halen. Kijk daarom goed wat er nog wél mogelijk is. Of het nu koekjes bakken thuis is, cadeautjes mooi inpakken en deze met de post versturen: ga na welke terugkerende routines je misschien nog wel uit kunt voeren. Toch heel erg behoefte om kerst te vieren met de fam(ilie)? Bedenk dan of je dit misschien via FaceTime of Zoom kan doen. Tuig je de boom normaal altijd op met je oma, dan kun je haar proberen toch een beetje mee te laten kijken via een leuke video.

Nieuwe hobby

Zie je de leegte tijdens kerst echt niet zitten, dan is het misschien leuk om een nieuwe hobby op te gaan pakken. Dr. Yovankin: ‘Zelfgemaakte kaarsen, handgebreide truien en quilts zijn prachtige cadeaus, dus waarom zou je het niet proberen?’ Ook Dr. Manly sluit zich daarbij aan: ‘Het is bekend dat dit creatieve proces stress en angst kan verminderen en een stortvloed van feel-good neurochemicaliën veroorzaakt.’

Ghost of christmas past

Probeer daarnaast dit aankomende seizoen niet te vergelijken met voorafgaande jaren. Psycholoog Manly legt uit: ‘Vergelijkingen – hoewel natuurlijk – hebben de neiging om vreugde te verminderen en gevoelens van depressie en stress te vergroten.’ We snappen dat het lastig is. Maar zie de kerstdagen dit jaar als uniek: je bent in ieder geval niet van hot naar her aan het rennen. ‘Hoewel het normaal is om je af en toe een beetje als Scrooge te voelen, zorgt het langzamere tempo van de feestdagen dit jaar voor meer zelfzorg dan ooit tevoren.’

Me-time

Volgens Dr. Manly kan wat me-time dan ook zeker zorgen voor een beter humeur. ‘Of je jezelf nu trakteert op kaarsen met dennengeur, een bad neemt in lekker ruikende bubbels, of geniet van een dagje heerlijke suikerkoekjes bakken en decoreren, streef ernaar om elk moment van de feestdagen te koesteren.’ Daarbij is het ook van belang om je mentale gezondheid goed in de gaten te houden. Weet dan ook dat je niet de enige bent die door deze achtbaan aan emoties gaat. Praat erover met vrienden en/of familie, een psycholoog of schrijf je gedachten op in een dagboek. Kerst is nu eenmaal niet hetzelfde dit jaar en daar mag je je best rot over voelen.

Bron: Well and Good | Beeld: Unsplash