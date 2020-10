Hoe groot is de invloed van je partner op je voedingskeuzes?

We hebben allemaal wel eens die blije, fitte stellen gezien op Instagram: ze doen samen aan meal prepping, ingewikkelde work-outs en maken voor en na foto’s van hun gespierde en afgetrainde lichamen. Bij de wens om gezonder te leven werkt een betrokken partner extra motiverend. Maar is het realistisch?

Wat veel vaker voorkomt is dat wanneer je ’s avonds aan je gezonde quinoa crackers zit, je partner een zak chips open trekt. En hoewel jezelf had voorgenomen om gezonder te eten heb je daar stiekem ook wel zin in. In hoeverre hebben partners invloed op onze voedingskeuzes?

Je zou kunnen denken dat al je voedingskeuzes helemaal van jou zijn (je stopt het immers zelf in je mond), maar de waarheid is dat keuzes waarbij zelfbeheersing een rol speelt sterk worden beïnvloed door de mensen om ons heen. Een relatie hebben kan een grote invloed hebben op de voedselkeuzes, vooral als je samenwoont. Je brengt waarschijnlijk veel tijd samen door, je kookt voor elkaar en haalt boodschappen in huis. Onderzoek toont aan dat gewichtsverlies en gewichtstoename van mensen direct of indirect met hun sociale netwerken te maken heeft. Dit effect is het grootst onder gehuwde en romantische partners. Zo verhoogt het risico om zelf te zwaar te worden met bijna veertig procent wanneer je een partner hebt met overgewicht.

Voorbeeld doet volgen

Van relatiepartners is aangetoond dat ze in de loop van de tijd zowel positieve als negatieve gezondheidsgewoonten uitwisselen. Dit zien we terug in meerdere gezondheidsgerelateerde factoren, waaronder roken, alcoholgebruik, beweging en voedingskeuzes. Mannen en vrouwen hebben meer kans op een positieve verandering in gezondheidsgedrag als hun partner dat ook doet. We spiegelen ons aan de ander. Dit effect wordt ook gezien bij portiegroottes; wanneer je tafelgenoot meer opschept, zijn we geneigd om dit ook te doen. Mensen wijken onbewust niet graag af van de norm. Het spiegelen van voedingsgewoontes van partners wordt vooral gezien bij mensen met een lagere zelfcontrole. Wanneer je van jezelf een hoge zelfcontrole hebt is de invloed van de partner minder groot. Zeg nu zelf: als je dol bent op chips en je partner trekt een zak open, is er dan nog veel overtuiging nodig?

Overhalen werkt averechts

Voordat je je significant other probeert te overtuigen om ongezond eten in de ban te doen om jou te steunen, is het goed om te weten dat alleen positieve invloedspogingen (zoals emotionele steun en zelf het gezonde gedrag toepassen) een gewenste invloed hebben op gezondheidsgedrag. Daarentegen heeft het uiten van negatieve opmerkingen en aandringen een negatief effect op gedragsverandering. Ook kan dit zorgen voor een lager zelfbeeld en toegenomen stress bij de ander.

Voor wie gezonder wilt eten en een partner heeft die daar niet om staat te springen, kunnen deze tips helpen:

Bespreek met je partner dat je graag gezonder wilt eten en wat je wilt doen om dit te bereiken (denk aan alleen snoepen in het weekend of meer groente eten).

Betrek het op jezelf

Laat je partner vrij in zijn of haar voedingskeuzes, maar vraag of ze niet je lievelingsdingen in huis halen of voor je neus opeten.

Spreek een dag af dat je samen iets lekkers kookt of uiteten gaat. Eten is natuurlijk ook een sociale activiteit en nooit meer samen een dessert delen of genieten van een ongezondere maaltijd is een saaie bedoeling.

