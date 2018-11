Hoe herken je een burn-out? Dit zijn de 4 alarmsignalen

Hoe weet je of je gewoon stress hebt of een burn-out nabij bent? Luc Swinnen, arts, bestsellerauteur en bedrijfsconsulent gespecialiseerd in stress, emoties en geluk, legt uit wat de vier alarmsignalen zijn.

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels. ‘Bij een burn-out komen er zoveel prikkels op ons af dat het brein ze niet meer verwerkt krijgt’, zo legt Luc Swinnen het verschil uit. Volgens de burn-outexpert, die al meer dan vijftien jaar workshops en lezingen geeft over het onderwerp, kan je een burn-out herkennen aan vier alarmsignalen die zowel lichamelijk als mentaal tot uiting komen.

1. Fysieke vermoeidheid

Dit uit zich in allerlei lichamelijke klachten zoals hoofd-, nek- en/of spierpijn die altijd maar toeneemt en waar de huisarts misschien niet meteen een verklaring voor vindt. Ook een slechte spijsvertering, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borststreek kunnen zich voordoen.

2. Mentale vermoeidheid

De twee vaakst voorkomende emoties die voortvloeien uit mentale vermoeidheid zijn agressie en angst. Dat wordt ook weleens de stressreflex genoemd. Stress is een overlevingsmechanisme dat nog stamt uit de oertijd: we hebben agressie of angst nodig om te kunnen vechten of vluchten. Zulke emoties kunnen soms zo verwarrend zijn dat de persoon in kwestie geen uitweg meer ziet.

3. Cognitieve klachten

Het teveel aan prikkels zorgt ervoor dat het brein begint te falen. Je begint dingen te vergeten, bent verward en maakt steeds vaker fouten.

4. Isolatie

Iemand met een burn-out gelooft niet alleen niet langer in z’n eigen competenties, hij wordt ook bijzonder cynisch. Er ontstaat een steeds grotere afstand tussen de persoon en de wereld, waardoor hij zich gaat terugtrekken om sociaal contact te mijden.

Tekst: Laura Vansweevelt (Flair.be) | Beeld: iStock