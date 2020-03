Het opruimen van je huis kan een draak van een klus zijn als je niet lekker in je vel zit. Toch helpt het opruimen van je huis bij depressieve gevoelens. Want de status van je huis, staat gelijk aan de status van je mind. Lees hier waarom.

Een stapeltje boeken, een stapeltje tijdschriften, twee stapeltjes kleding, een stapeltje administratieve to do’s en een stapeltje met spullen waar je even niet weet wat je ermee moet. We verzamelen in ons leven nogal wat spullen die zich als ‘stapeltjes’ in ons huis ophopen als we ze niet meteen een plekje geven. En als je niet lekker in je vel zit, kost het ordenen van die stapels bakken energie – die je op dat moment niet hebt. Dus wat is het eerste wat je níet doet? Correct: opruimen.

De bovenkamer

En toch is het juist dat wat je moet doen om je weer wat beter te gaan voelen. Je huis -en de staat ervan- staat namelijk symbool voor hoe ‘fit’ je in je hoofd bent. Tuimelt het rond van de (negatieve) gedachten? Dan is de kans groot dat je huis net zo’n chaos is. Andersom werkt het ook, zodra je de chaos in je huis aanpakt, zorg je ook voor wat meer rust in je hoofd. Door je thuis weer een prettige plek te maken om te zijn, laat je aan jezelf zien dat je om jezelf geeft. Daarbij gooi je ook weg wat niet meer bij je past, wat meer ruimte geeft. Dat nodigt uit om hetzelfde te doen in je hoofd. Om afscheid te nemen van gedachten en gevoelens die je niet langer dienen. Door de ruimte waar je in leeft op te ruimen en schoon te maken herinner je jezelf eraan dat je het waard bent om in een fijne omgeving te wonen. Daarbij wordt je woning door er liefde en aandacht aan te besteden steeds meer een plek waar je je op kunt laden.

Begin klein

Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe begin je als je nul energie hebt? Ten eerste is het belangrijk dat je met mededogen naar jezelf kijkt. Vind je dat moeilijk? Probeer dan door de ogen van je beste vriendin naar jezelf te kijken. Het ís hartstikke logisch dat je het moeilijk vindt om je huis aan kant te houden als je zwaarmoedig bent.

Zet daarom eerst alleen kleine stapjes. Verwacht niet van jezelf dat je je huis binnen een week ‘Marie-Kondōot’. Door te grote doelen te stellen, is de kans groot dat je ze niet waarmaakt of volhoudt, wat juist tegengesteld werkt. Kies dus een klein taakje uit waarvan je weet dat je dat met minimale energie kunt doen. Dat is dus een klusje in huis wat je prima vindt om te doen. Bijvoorbeeld het opruimen van je aanrecht. Of je tafel. Begin daarmee en doe dat elke dag. Je zult zien dat je, door het slagen van je taak, wat energie krijgt doordat je iets met succes hebt gedaan. Door dit te herhalen bouw je aan je zelfvertrouwen en zal het opruimen steeds meer een gewoonte worden.

Voor ieder wat wils

Is het doel dan om alles spik en span te krijgen? Zeker niet. De een wil nergens prulletjes zien en voor de ander staat een beetje rommeligheid voor gezelligheid. Waar het om draait is dat je huis weer zo wordt dat je het prettig vindt om er te zijn, zonder dat alles wat nog opgeruimd moet worden je constant aanstaart.