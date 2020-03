Hoe kan het dat de liefde ineens op is (zoals bij Gers Pardoel)?

Gers Pardoel (38) kondigde gisteren aan weer vrijgezel te zijn. De Bagagedrager-zanger en Sélina hebben definitief een punt gezet achter hun relatie. ‘Het was op tussen ons’, was de omschrijving. Maar hoe kan het dat de liefde ineens voorbij is?

‘Gers was de man mijn leven, maar het was op tussen ons. Hij zit voor altijd diep in mijn hart, maar niet langer op liefdesgebied’, aldus Sélina, die wel nog Gers’ manager blijft, tegen Het Laatste Nieuws. ‘Ik blijf de producer van zijn shows en de motor achter zijn carrière. Hij weet dat ik op dat gebied altijd voor hem zal vechten en we willen dat de zaak blijft groeien, maar persoonlijk hebben we beslist elkaar los te laten en ruimte te geven. Ook om andere mensen te ontmoeten.’

Liefde op

Seksuoloog Kaat Bollen verklaart aan HLN dat deze situatie voor velen herkenbaar is. Want hoewel je in het begin van een relatie spreekt over verliefdheid, gaat dit na een tijd over in liefde. Een veel rustiger vaarwater. ‘Dan zie je vaak dat mensen aan projectjes beginnen werken. Ze kopen een huis en dan is dat huis het grote project dat hun verbindt. Dan is de vrouw voor een eerste keer zwanger en draagt alles wat daarbij hoort bij tot de tweede verbintenis. Dan krijgen ze een tweede kind en herhaalt alles zich. Zo’n zaken geven ons energie.’ Het kan alleen zo zijn dat wanneer al deze projecten plotseling tot een einde zijn gekomen, de dagelijkse sleur weer de norm wordt. ‘Als er dan geen projectje is om je aan vast te klampen, dan zien we dat de relatie vaak wat stilvalt.’

How deep is your love?

Dat dit zo gebeurt, is volgens haar typisch hoe relaties in deze tijd gaan. ‘Koppels hebben het daar vandaag erg moeilijk mee: we leven in een cultuur die ondersteund wordt door piekervaringen’, aldus Bollen. ‘We hebben het moeilijk met de ‘gewoonte’, de gewoonte van het leven en normale zaken. Als piekervaringen verdwijnen, gaan we ons daar ook vragen bij stellen: ‘Voelen we wel genoeg voor elkaar?’, ‘Is dit wat we willen voelen?’’ En een sleur? Dat is best een moeilijke situatie om mee te dealen. ‘Vroeger gingen we voor mister right (of mrs. right natuurlijk), nu voor mister right now. Binnen een paar jaar is er misschien ook een andere mister right now. Daar zit zeker een evolutie in. Helaas.’

Minder verwachtingen

Het is dus handig om je verwachtingen bij te stellen en je te realiseren dat niet heel het leven alleen maar uit pieken kan bestaan en dus zeker een relatie niet. Zie ook het moois in de dagelijkse sleur, want hieruit komt veel vertrouwen naar voren. ‘Uit onderzoek zien we dat 50% van de mensen die de beslissing namen om te scheiden daar na een jaar spijt van krijgt. Dan merken we dat we die gewone, kleine dingen toch ineens missen.’ En juist die pietluttige zaken werden dus niet genoeg op waarde geschat, wat jammer is. ‘Daarnaast kan therapie ook helpen wanneer je er vroeg genoeg bij bent. Ik zie soms koppels die zo ver van elkaar verwijderd zijn, dat het niet meer haalbaar is.’

Bron: HLN, ANP | Beeld: iStock