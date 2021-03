Hoe kan het dat je plots last van nachtmerries hebt?

Nachtmerries kunnen verschrikkelijk echt lijken en je doodsbang en badend in het zweet doen ontwaken uit je slaap. Maar hoe kan het eigenlijk dat je er soms jaren geen last van hebt, en dan plots weer geteisterd wordt door nare dromen?

Hoewel nachtmerries vooral voorkomen bij kinderen met een leeftijd tussen 3 en 6 jaar, zijn er ook volwassenen die ermee kampen.

Wat is een nachtmerrie?

Een nare droom is niet hetzelfde als een nachtmerrie. Het zit namelijk zo: een enge droom die je hebt gedurende de nacht maar die je niet wakker maakt, is gewoon een nare droom. Bij een nachtmerrie is het beeld echter zó angstaanjagend dat je letterlijk wakker schrikt van de angst. In de meeste gevallen kun je je zelfs nog herinneren waar de droom over ging, gezien ze meestal ontstaan in je REM-slaap of lichte slaap.

Verwerking

Ze gaan meestal over dood gaan, het overlijden van een naaste, verdrinken, vallen of iemand vermoorden. Waaróm je plots last hebt van zulke nare dromen, kan aan meerdere dingen liggen. Meestal is het gerelateerd aan stress, drukte of andere spanningen in het dagelijks leven, die je in de nacht verwerkt. Als de stress in je leven zó hoog is of je bijvoorbeeld iets heftigs gezien of meegemaakt hebt, kan je dit in je slaap nog eens meemaken om het te verwerken.

Onverwerkt trauma

Dit is ook direct de reden waarom kinderen vaker last hebben van zulke nare dromen dan volwassenen. Voor kinderen zijn vele indrukken vrij intens of heftig, waardoor zij ook meer te verwerken hebben in de nacht. Mocht je als volwassene vaak last hebben van terugkerende thema’s, dan kan het zijn dat je nachtmerrie duidt op een onverwerkt trauma. Een psycholoog kan je in dat geval helpen deze angst of pijn een plekje te geven.

