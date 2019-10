Hoe we kunnen leren van narcisten om beter met stress om te gaan

De term narcisme vindt zijn oorsprong in de Griekse mythe die gaat over Narcissus: een man die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Een narcist genoemd worden is dus geen compliment. Toch zitten er trekjes in narcisten waar we iets van kunnen leren.

Geobsedeerd zijn door het eigen uiterlijk, tomeloze ambitie & egoïsme, dominantie en gebrek aan inlevingsvermogen. Het zijn niet de leukste kenmerken, en ze omschrijven iemand die narcistisch is. Je zou niet zeggen dat we kunnen leren van narcisten, en toch is het zo. Narcisme maakt onderdeel uit van de psychologische term: duistere drie of duistere trio. Samen met machiavellisme (gebruikt misleiding om te bereiken wat hij wil) en psychopathie. Het zijn allemaal persoonlijkheidtypes die zich niet verbonden voelen met andere mensen en een gebrek hebben aan empathie. Het narcisme kent twee vormen. De defensieve narcist die het gedrag van anderen als vijandig bestempelt en geneigd is zich constant te verdedigen. En de narcist die zichzelf het allerbelangrijkste vindt en enkel bezig is zijn machtspositie te behouden en te verbeteren.

Geen typische loners

Het is overigens niet zo dat narcisten door hun onaangename trekjes eenzaam zijn. Door hun grenzeloze ambitie weten ze vaak hoge posities in de zakenwereld te bemachtigen. Ze zien er goed uit (ze zijn tenslotte geobsedeerd door hun uiterlijk), en hebben ze geen moeite om anderen in te palmen. Steeds meer mensen worden met de narcistische persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd. Dat gegeven maakte dat Professor Kostas Papageorgiou onderzoek wilde doen naar hoe het komt dat er opkomst van narcisten is, die vaak ook succesvol zijn, terwijl hun persoonlijkheid zoveel negatieve kenmerken heeft.

Leren van narscisten

Hij kwam erachter dat narcisten minder stress ervaren en minder last hebben van depressies. Dit komt door de karaktertrekken die zo kenmerkend zijn voor narcisten. Hun grootheidswaanzin en het zelfvertrouwen dat daaruit voortkomt, beschermt ze voor de stress die het leven mensen oplevert. Daarbij zijn het vaak ondernemende en creatieve mensen, voor wie depressie niet op de loer ligt. Kortom: voor hun omgeving zijn het niet de leukste personen, maar het narcisme is voor de narcist zelf niet per se iets negatiefs.

Wat wij ervan kunnen leren is het belang van het bouwen aan zelfvertrouwen. En dat ondernemer zijn en creativiteit ontwikkelen belangrijk zijn om aan te werken om onze weerbaarheid tegen stress te vergroten.

Bron: HLN.be