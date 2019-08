Hoe zit het echt: in hoeverre ben je minder vruchtbaar na je 30e?

Naarmate je de dertig nadert wordt het onderwerp kinderen steeds belangrijker voor vrouwen. Want we weten allemaal: na je dertigste gaan die eicellen van je in kwaliteit achteruit. En na je 35e? Dan gaat het echt down the drain. Maar is dit echt zo?

Dat je als vrouw een beperkt ‘window’ hebt om kinderen te krijgen is geen nieuws. Het zaad van mannen kan het wat dat betreft een stuk langer uitzingen. Volgens Frank Broekmans, gynaecoloog en hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde aan het UMC Utrecht, klopt het (helaas) inderdaad dat de vruchtbaarheid na je 30e minder wordt, en het na je 35e echt moeilijker wordt om zwanger te worden.

Pechvogel of lucky bastard

Maar: dat geldt niet voor iedereen. Hoe vruchtbaar je bent hangt af van twee dingen: het aantal eicellen dat je bij je geboorte meekreeg, en hoe het herstelmechanisme is van je eicellen. Het herstelmechanisme repareert eventueel opgelopen schade als de eicel vrijkomt bij een eisprong. Werkt dit bij jou als een geoliede machine, dan ben je dus langer vruchtbaar.

Erfelijk

Je kunt jezelf niet vruchtbaarder eten of sporten. Hoe slank je bent heeft geen invloed op de kwaliteit van je eicellen. Vruchtbaarheid is namelijk vooral erfelijk. Wel is roken een heel slecht idee. ‘Dat is alsof je je eicellen een chemokuur geeft. Zowel het aantal eicellen als de kwaliteit ervan daalt en dat vermindert de vruchtbaarheid aanzienlijk’ volgens Broekmans.

Geen glazen bol

Deze twee factoren gecombineerd maken dus dat de ene vrouw lachend in haar veertigste jaren nog een kind krijgt, en het voor een ander achter in de dertig niet meer lukt. De vruchtbaarheid van een vrouw voorspellen is bijna niet te doen. Het aantal eicellen zegt namelijk niets over hoe gemakkelijk je zwanger wordt. Na je 35e zegt het wel iets over de vruchtbaarheid, maar uiteindelijk is de kwaliteit -en dus hoe goed het herstelmechanisme werkt- belangrijker.

Ook het Anti Müller Hormoon (AMH), die de rijping en groei van eicellen aangeeft en gemeten kan worden door bloedafname, blijkt niets te zeggen over of je makkelijk zwanger raakt. De enige optie voor een vrouw is dus, als dat mogelijk is, niet al te laat te beginnen met het proberen om kinderen te krijgen.

Bron: Ad.nl | Beeld: Unsplash