Sinds de meeste smartphones hun eigen stappenteller standaard in het assortiment hebben, zijn 10.000 stappen per dag een populair doel geworden. Het is inmiddels bewezen dat een actiever leven zorgt voor een gezonder leven, maar hoezo geven de meeste activiteitenmeters een doel van 10.000 stappen per dag? Hoezo 10.000 stappen er dag?

Jaren zestig

De oorsprong van het aantal stappen is terug te herleiden naar de jaren zestig. Toen werd de stappenteller populair bij wandelclubjes, vooral in Japan werd het een rage. Een van de mensen die de stappenteller op de markt bracht, was de Japanse onderzoeker Yoshiro Hatano van Kyushu University. Hij noemde zijn stappenteller ‘manpo-kei’, dat ’10.000 stappenmeter’ betekent. Het succes van de manpo-kei is te vergelijken met het succes van onze tamagotchi’s. Vrij groot dus.

Gemiddeld

Maar hoe kwam Kyushu dan bij dat getal? Hij ontdekte dat we gemiddeld zo’n 6.000 stappen per dag zetten. De overige 4.000 stappen staan gelijk aan een half uur wandelen. En dagelijks een ‘extra’ half uur bewegen is goed voor je gezondheid. Je gezondheid heeft namelijk altijd baat bij alles wat je meer beweegt dan je normaal gesproken doet. Volgens onderzoekers van onder andere Pennington Biomedical Research Centre zetten mensen die dagelijks aan de beweegnorm van 30 minuten matig intensief bewegen voldoen, zo’n 8000 tot 9000 stappen per dag. Bij een doel van 10.000 weet je dus zeker dat je goed zit!

Benieuwd wat er met je hersenen gebeurt na een work-out? Dat ontdek je hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock