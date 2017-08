Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #2: Never change a winning team

Ik heb me ingeschreven voor de Dam tot Damloop en daarmee is de eerste horde genomen. Nu is het zaak zo snel mogelijk een trainingsschema te maken dat voor mij haalbaar is. Want hoe soepel het er tijdens het WK in Londen uitzag: niet iedereen heet Dafne Schippers. En het moet natuurlijk ook leuk blijven.

Er zijn verschillende manieren om een hardloopschema te maken. Je kan een professionele hardlooptrainer inschakelen die een schema maakt, dat precies is afgestemd op jouw wensen. Super fijn natuurlijk, maar daarvoor moet je aardig in de buidel tasten. Gelukkig zijn er ook goedkope oplossingen, zo zijn er ‘standaard’ trainingsschema’s online te vinden. Zelf ben ik groot fan van hardloop-apps die een schema ‘op maat’ maken (zoek in de appstore naar ‘hardloopschema’) op basis van leeftijd, gewicht, tijd en afstand. De meeste apps houden bij hoe je training verloopt en passen je schema als dit nodig is. Helemaal gratis en hartstikke handig!

Zit je schema eenmaal in kannen en kruiken dan is er nog een laatste belangrijk ding waar je op moet letten: je schoenen. En denk nou niet: ik trek m’n rete coole ‘hardloop’schoenen aan die weliswaar niet he-le-maal zijn gemaakt voor de lange afstand maar wel énig staan bij m’n active wear setje. Tip van Flip: ga voor écht goede hardloopschoenen. En niet onbelangrijk: laat je adviseren! Zelf loop ik al jaren op Asics en mijn devies is: never change a winning team. Voor een paar nieuwe hardloopschoenen ging ik naar de Asics Flagshipstore in Amsterdam en koos, na een test op de loopband, schoenen die er niet alleen mooi uitzien maar ook goed zijn voor mij. En toen ik er toch was heb ik mezelf meteen een mooie hardloopbroek, shirt en jasje cadeau gedaan. Zodat ik op 17 september safe, stijlvol én full speed richting Zaandam kan!

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop in september.

