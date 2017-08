Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #3: Trainen in Parijs

De eerste weken trainen zitten erop. Ik heb mijn best gedaan zoveel mogelijk het trainingsschema te volgen en ik lig aardig op schema. Maar dat ging zeker niet van leien dakje. Zo zie ik mezelf nog staan, drie weken geleden bij hippe bar Rose Boneur aan de Seine in Parijs. Mijn vriendinnen ontkurkten een fles goddelijke Chablis uit de streek terwijl ik naar mijn verre de l’eau zat te staren. Want de volgende ochtend om 9 uur moest ik, langs diezelfde Seine, vijf kilometer hardlopen. Dus daar ging ik dan, op zaterdagochtend in de stromende regen, terwijl de rest zich nog eens omdraaide in hun warme, zachte hotelbedjes. Wat een misère. Uit pure zelfmedelijden heb ik die middag mijn bankpas flink laten rollen in de Parijse solden, onder het genot van een glas (of twee) champagne mijn aankopen gevierd tijdens de lunch en ’s avonds mijn nieuwe aankopen mee uit eten genomen. Om mezelf ‘wat rust te gunnen’ heb ik de dag daarna ik mijn training overgeslagen. Ik zou het wel weer inhalen in de komende weken… Nou inderdaad. En dat heb ik geweten.

Maar deze week vierde in mijn nieuwe mijlpaal. Ditmaal zonder champagne of nieuwe kleren. Ik rende elf kilometer in een uur en twee minuten. Niet slecht, zou Pizzabakker Mario gezegd hebben. Nog vijf kilometer erbij en dan ben ik er. We zijn er bijna.

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop in september.

Lees ook:

#1 Goals

#2 Never change a winning team