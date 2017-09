Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #4: I feel so high

Pas op: hardlopen kan zeer verslavend zijn. En dat is ook niet zo gek, want net als van drugs kun je er high van kan worden. Dit fenomeen dat hardlopers kunnen ervaren na een lange, intensieve inspanning wordt ook wel ‘runners high’ genoemd. Het gevoel wat hierbij vrijkomt kan je een beetje vergelijken met het effect van meditatie; alsof je in een zone komt waarin je ademhaling en snelheid perfect samenwerken en het hardlopen moeiteloos voelt. Klinkt fantastisch, toch?

Je moet er alleen wel wat voor doen voordat je in deze state of mind belandt. De eerste paar kilometers hardlopen zijn meestal erg zwaar. Je spieren moeten nog warm worden en alles doet pijn. Maar dit ellendige gevoel verdwijnt na een tijdje omdat er endorfine – het lichaamseigen ‘geluksstofje’ – vrijkomt die je een fijn gevoel geven en de pijn verzachten. En naast endorfine maakt je lichaam ook nog endocannabinoïden aan, en wat blijkt: de effecten van deze jongens lijken sterk op de werking van cannabis. Het devies: bijt even door de zure appel heen want als je maar lang genoeg rent, krijg je een runners high die zijn weerga niet kent. Tony Montana: eat your heart out. Wij worden graag high on our own supply!

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop in september.

