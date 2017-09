Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #5: Licht aan het eind van de IJtunnel

Zondag is het zover. Dan ren ik de gevreesde 16,1 kilometer (ja, die laatste 100 meter zijn cruciaal om te benoemen; daar kan je je namelijk lelijk op verkijken) van Amsterdam naar Zaandam. Het parcours gaat vanaf de hoofdstedelijke Prins Hendrikkade direct de IJtunnel door richting Amsterdam Noord en Zaandam. Afgelopen zaterdag jakkerde ik met 100 kilometer per uur door die IJtunnel en werd ineens bloednerveus. Wat is dat kreng lang zeg, of lijkt dat maar zo? Hallo, is daar licht aan het eind van die tunnel? Het leek ineens een buitengewoon onmenselijke opgave om zo’n lange afstand door die bedompte, bruin uitgeslagen slurf te rennen. Ik lijk verdomme wel gek. Wat doe ik mezelf aan? Later thuis op bank, gekalmeerd met een heerlijk koud glas wijn, las ik online op de ‘wegenwiki’ dat de IJtunnel maar een lullige 1,6 kilometer lang is. En dus slechts één tiende van de hele loop is… Help! Waar staat die fles wijn?

Gisteren plofte mijn startbewijs op de deurmat en meldde mijn iPhone dat de laatste lange training op het programma staat. En gelukkig heb ik mij – na de klap die de IJtunnel heet – weten te herpakken en mijn hardloopschoenen uit de wilgen gehaald. Met pijn in mijn benen en tot bloedens toe (tip van Flip: knip je teennagels keurig kort voordat je gaat rennen, dit voorkomt een bloedbad in je schoenbed) heb ik mijn langste afstand tot nu toe gelopen: 14 kilometer. Moe maar voldaan én super trots lig ik met mijn benen omhoog op de bank. Nog maar 2,1 kilometer erbij en dan ben ik er. Sound mind, sound body!

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop op 16 september.

Lees ook:

#1 Goals

#2 Never change a winning team

#3 Trainen in Parijs

#4 I feel so high