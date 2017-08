Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #1: Goals

Laat ik meteen duidelijk zijn: ik ben geen Kayla Itsinis-achtige fitgirl en ik heb die ambitie ook absoluut niet. Ja, ik sport wel, en echt, ik vind het ook leuk. Maar om nou te zeggen dat ik een ijzeren discipline heb? Nee. Ik moet mezelf vaak een flinke schop onder m’n kont geven voordat ik de sportschoenen aantrek. Bovendien ben nogal ambivalent in wat ik leuk vind om te doen qua sport, als bij mij de interesse verzwakt dan geef ik er snel de brui aan. Ik probeer daarom zoveel mogelijk afwisseling in mijn schema te gooien om het leuk te houden: een beetje krachttraining in de sportschool, yoga voor de soepele spieren en hardlopen om mijn hoofd leeg te maken.

Ik heb mezelf al meerdere malen vervloekt: waarom doe ik mezelf dit vrijwillig aan?

Wat ook heel goed werkt om de sportschwung erin te houden is mezelf een doel stellen, bijvoorbeeld een wedstrijdloop. Ik probeer elk jaar een lange afstand te rennen om mezelf uit te dagen, en dat werkt want ik heb inmiddels vijf keer een halve marathon gelopen. Dit jaar heb ik me ingeschreven voor de Dam tot Damloop; zestien km van Amsterdam naar Zaandam. Nu lijkt het alsof ik dit lachend met twee vingers in de neus besluit, maar het tegendeel is waar. Een halve marathon lopen, vergt echt wat van je. Het is niet alleen twee uur afzien tijdens de loop maar je hebt ook een strak trainingsschema waar je je aan moet houden: door weer en wind, met spierpijn, blessure of kater, en dat allemaal naast je fulltimebaan.

Ik heb mezelf dan ook meerdere malen vervloekt en gedacht: waarom doe ik mezelf dit vrijwillig aan? Het antwoord is simpel: na dat vloeken en tieren komt een super voldaan, machtig en trots gevoel. En dit gevoel is verslavend. Je haalt veel voldoening uit het simpelweg behalen van je doel: de eindstreep. Maar of de weg naar de finish ook voldoening geeft valt of staat met een goede voorbereiding en training. Hoe ik dit aan ga pakken wil ik graag de komende weken met jullie delen, hier op VIVA.nl.

Volgende week: de voorbereidingen.

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop in september.