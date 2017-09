Hoofdredacteur Debby rent de Dam tot Damloop #6: Op naar de finish!

Ik moest thuis 3 keer achter elkaar plassen voordat we konden gaan. Aangekomen bij de start zocht ik, al zigzaggend door de lange rijen lopers die stonden te wachten voor de dixi-wc, mijn plek om te starten. Ha, ik was kennelijk niet de enige met een zwakke blaas. Gelukkig was ik thuis al gegaan, dacht ik nog. Maar 5 minuten voor de start moest ik wéér! Was ik dan toch zenuwachtig? Ik wurmde mij in de rij en was nog net op tijd aan de beurt. Nu ben ik écht klaar voor.

Het startschot klinkt en we lopen met honderden tegelijk de IJtunnel in. Doffe klappen van honderden lopers aangevoerd door het ritme van een drumband. De eerste 2km zitten erop als we Amsterdam noord inlopen. Langs de kant van het parcours staan overal mensen ons aan te moedigen. Gezinnen die bekertjes water aangeven, kinderen met snoepjes en fruit, snoeiharde beats van de lokale dj en dansende jongeren met kratten bier. Het is half 12, de zon schijnt en ik ben lekker op weg. Maar dan komt het 10 km punt. We lopen de drukte van Amsterdam Noord uit onder de ringweg A10 door naar een saai en lang stuk langs de snelweg. Er staan maar weinig mensen langs de kant van de weg, behalve dan die ene man met de hamer. Ineens krijg ik overal last. Ik ben moe en mijn voeten doen pijn. Mijn moraal is ver te zoeken. Ik baal, want de laatste training van 14km ging zo goed. Waarom is het nu ineens zo zwaar?

Ik verbijt me en loop door langs de snelweg richting het industrieterrein van Zaandam. Inmiddels doet alles in mijn lichaam pijn en denk ik aan stoppen. Nog 2 km te gaan als we Zaandam inlopen. Ik piep, zucht en kraak maar door alle juichende mensen langs de kant blijf ik toch doorlopen. En dan zie ik 100 meter voor de finish ineens mijn vriend en beste vriendin met bloemen staan zwaaien. Ik kan wel janken van pijn en geluk. Ik strompel over de finish val ze in de armen. Wow, ik heb het gehaald! Over een paar dagen, als de spierpijn is gezakt, ga ik weer eens voorzichtig nadenken over hardlopen. Maar nu is het eerst tijd voor bier en bitterballen.

Debby Gerritsen (38) is hoofdredacteur van VIVA. Op VIVA.nl blogt ze over haar training voor de Dam tot Damloop op 16 september.

