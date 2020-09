Juich niet te vroeg: door groei specifieke plant duurt hooikoortsseizoen nog even voort

Van traanogen tot een loopneus en niesbuien: iedereen die last heeft van hooikoorts, weet hoe vervelend zo’n pollenallergie kan zijn. Gelukkig is het einde nabij. Althans, van het reguliere hooikoortsseizoen. Op sommige plaatsen duurt het namelijk nog even voort, te wijten aan de bloei van een specifiek kruid. En daardoor kun je last krijgen van ernstige klachten.

Alsemambrosia

Hooikoortspatiënten kunnen dit jaar helaas niet al te vroeg juichen dat het seizoen voorbij is. De bloei van de alsemambrosia gooit namelijk roet in het eten, zo meldt Weeronline. Volgens de meteorologen kan het kruid plaatselijk zeer sterk allergeen verspreiden en daarmee ernstige klachten veroorzaken. De plant is vooral te vinden bij vogelvoederplaatsen, in bermen en op bouwterreinen en akkers.

Slecht nieuws voor mensen met hooikoorts

Het kruid is alles behalve goed nieuws voor mensen met hooikoorts. Eén alsemambrosiaplant kan namelijk maar liefst 1,6 miljard pollen produceren. Help! Iemand die gevoelig is kan bij een concentratie van enkele pollen per kubieke meter lucht al last krijgen van klachten.

Honderden kilometers

Daarbij komt dat pollen van de alsemambrosia – ook wel ambrosia – erg licht zijn en onder bepaalde omstandigheden maar liefst honderden kilometers door de lucht kan afleggen. Zo kunnen de pollen zelfs over komen waaien uit andere landen. In 2014 was dit al het geval. Toen werden pollensamples waargenomen in Leiden die afkomstig bleken te zijn uit Hongarije en Oekraïne.

Beperkt

De komende dagen is de kans op neerslag volgens Weeronline klein, maar kan de concentratie pollen in de lucht oplopen op plaatsen waar ambrosiaplanten voorkomen. Eén lichtpuntje: het aantal plaatsen in Nederland waar veel alsemambrosia voorkomt, is gelukkig nog vrij beperkt. Naar verwachting van Wageningen University loopt de concentratie pollen deze week lokaal nog op als er meerder planten in bloei komen, maar neemt het daarna weer af.

Veranderend klimaat

De belangrijkste bloeiperiode voor de alsemambrosia zijn de maanden augustus en september, die door het opwarmende klimaat steeds gunstiger worden voor de groei van de plant. Het aantal plaatsen waar het kruid voorkomt, neemt dan ook al jaren toe.

