Astrologie 101: zó kun je je horoscoop echt goed lezen

Voor 2021 hopen we allemaal maar één ding, en dat is dat het beter wordt dan dit jaar. Het raadplegen van de sterren kan je al een klein kijkje in de toekomst geven, maar toch is de kans groot dat jij je horoscoop verkeerd leest. Zó voorkom je dat.

Om zoveel mogelijk uit je horoscoop te halen is het belangrijk niet alleen maar je geboortedatum te weten. Het heeft wel wat meer voeten in de aarde. Je geboorteplaats, het tijdstip waarop je ter wereld kwam en hoe de maan stond kunnen namelijk ook veel invloed hebben.

Gehele geboortehoroscoop

Er zijn allerlei handige apps waarmee je jouw gehele geboortehoroscoop heel gemakkelijk kunt achterhalen. De apps Co-Star of Astro Seek zijn hier ideaal voor. Voer je geboortedatum, -plaats en -tijd in, en je krijgt in een paar simpele stappen een duidelijk beeld van je gehele astrologische profiel waarmee je veel meer over jezelf te weten kunt komen dan met je sterrenbeeld alleen.

Maanteken, zonneteken en ascendant

Zo weet je naast je sterrenbeeld ook wat je maanteken, zonneteken en ascendant is. Je maanteken staat voor je emotionele behoeftes, waar je naar verlangt en hoe je overkomt op mensen. Door eerst aan je eigen emotionele behoeftes te voldoen kun je vervolgens betere relaties met anderen krijgen en onderhouden. Je zonneteken staat voor voor je intrinsieke persoonlijkheid en je ascendant voor hoe je overkomt op anderen. Boeiende en leerzame informatie, dus.

Voorspeller van relaties

Als je meer over je liefdesleven te weten wilt komen, is het belangrijk om hier voor naar je maanteken te kijken. Een globale horoscoop van jouw sterrenbeeld kan daar namelijk veel minder specifiek op ingaan, en dus ook minder kloppend zijn. ‘Omdat het betrekking heeft op hoe je werkelijk bent in je innerlijke wereld, niet op wat je zegt of hoe je handelt, kan je maanteken een uitstekende voorspeller zijn voor relaties’, verklaart astrologe Alex Caiola aan Well and Good.

Acceptatie

Toch benadrukt de astrologe dat het belangrijk is om niet je hele leven op te hangen aan je horoscoop. Dreigende berichten over Mars in retrograde kunnen je doen vrezen voor chaos, maar het is de kunst om je hier niet té veel door te laten beïnvloeden. ‘Ja, je ervaart misschien meer chaos in die tijd, maar geen planeet heeft als doel jouw leven kapot te maken. Accepteer dat de dingen wat anders kunnen lopen deze periode, maar blijf wel gewoon je dingen doen.’