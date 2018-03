Horrorfilms als afslankmiddel? Het kan dus!

Ben jij wel fan van films als SAW, The Conjuring of The Ring en vind je het ook niet verkeerd als de weegschaal een kilo of twee minder aantikt? Dan is er goed nieuws. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het kijken van horrorfilms je kunnen helpen om af te vallen.

Om dit te kunnen analyseren nodigden onderzoekers aan de Universiteit van Westminster tien mensen uit om naar tien verschillende enge films te kijken. Daarbij werd hun hartslag, zuurstofopname en uitstoot van koolstofdioxide opgemeten. En wat bleek? Je verbrandt tijdens een griezelfilm wel 184 calorieën als je ergens van schrikt.

Adrenaline

Dit komt doordat een stressvolle situatie zorgt dat er adrenaline vrij komt in het lichaam. Wanneer je heel angstig wordt van een bepaalde scène, activeert je lichaam een soort vluchtrespons door calorieën te verbruiken. Zo zou je bijvoorbeeld snel kunnen wegrennen. Mocht dat nodig zijn natuurlijk…

Bron: Flair Beeld: iStock