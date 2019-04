Zo voorkom je een huilbui tijdens een ruzie

Je wil tijdens een ruzie gewoon even goed je zegje doen, maar je voelt jezelf alweer huilerig worden. Niks mis mee, maar soms wel behoorlijk lastig. Want hoe zorg je er nu voor dat je geen natte ogen krijgt zodra het gesprek ook maar iets intenser wordt?

En hee, huilen is oké. Trust us, het lucht ook behoorlijk op en helpt je soms om wat opgekropte gevoelens eruit te laten komen. Toch wil je op bepaalde momenten gewoon even niet de waterkranen open zetten. Klinisch psycholoog Steve Orma verklaart waarom we bij een hevige discussie ook vaak erg emotioneel worden.

Rampzalig

Hij legt uit dat je vaak moet huilen, doordat je de ruzie groter maakt in je hoofd dan het is. Je bent stiekem al bezig met rampscenario’s en veel ‘maar wat als’, terwijl er eigenlijk nog helemaal niet zo veel aan de hand is. ‘Onze emotionele reacties komen van hoe we situaties interpreteren, niet van de feiten rond de situatie’, legt hij uit.

Onder controle

Maar hoe zorg je nu dat je rustig en kalm blijft als je weet dat je een moeilijk gesprek aan moet gaan? Geef je zelf voordat de ‘discussie’ plaatsvindt een soort mini peptalk. Bedenk rustig wat je wil zeggen en zorg dat je je zenuwen onder controle weet te houden. Zo ga je een stuk kalmer het gesprek in. De grootste tip is vooral om niet bepaalde situaties in te gaan vullen, maar te vertrouwen op je eigen kwaliteiten. Je baas is niet voor niks enthousiast over je, of je partner al zoveel jaar bij je. En mocht het toch gebeuren, voel je vooral niet schuldig. Huilen is alleen maar menselijk.

Bron: HLN | Beeld: iStock