Een lekker potje janken? 5 redenen waarom huilen goed voor je is

Soms zie je een grote huilbui van verre aankomen, soms is ‘ie er ineens. De ene keer heeft dat een reden, maar laten we eerlijk zijn, vaak genoeg ook niet. Erg? Nee hoor. Huilen is namelijk goed voor je! Dus, pak je zakdoeken erbij en barst los.

Voel je vooral niet schuldig over die huilbui van je, want huilen hoort er gewoon bij. Sterker nog, huilen helpt je beter te voelen. 5 redenen waarom een potje janken goed voor je is.

Verzacht de pijn

Een grote huilbui kan ervoor zorgen dat je lichaam hormonen vrijgeeft die pijn tegengaan. Daarnaast kan een potje tranen laten je ook kalm laten voelen. Top, toch?

Geeft je lichaam rust

Een dutje doen is lekker, een dutje doen na een huilbui, heerlijk! Tranen laten helpt je lichaam namelijk te rusten, onder meer omdat het je parasympathisch zenuwstelsel activeert, wat ervoor zorgt dat je hartslag iets omlaag gaat.

Brengt je stresshormonen omlaag

Een aantal studies concluderen zelfs dat huilen je stresshormonen omlaag brengen. Waarom? Omdat in de tranen die je produceert wanneer je emotioneel bent, meer stresshormonen zitten dan in andere tranen. Zo huil je de stress letterlijk weg.

HHerstelt je emotionele balans

Sterke emoties zoals geluk, angst, opluchting en boosheid kunnen er allemaal voor zorgen dat je gaat huilen. Onderzoek wijst uit dat het uiten van emoties door te huilen je lichaam kan helpen te dealen met de emoties, om zich vervolgens te herstellen. Zo raak je weer in balans.

Helpt je mood

Dit klinkt wellicht wat vergezocht, maar goed, elke reden om lekker te huilen nemen we maar gewoon aan. Huilen zorgt er namelijk voor dat je sneller ademhaalt, wat er weer voor zorgt dat je hersenen een beetje afkoelen. En laat dat er nou voor zorgen dat je je beter voelt!

